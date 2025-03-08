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社區券｜長者社區照顧服務券計劃最新懶人包　一文睇清新增措施/申請辦法/服務項目/認可單位

港聞

撰文： 王月明

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

長者社區照顧服務券計劃最新懶人包，一文睇清新增措施、申請辦法、服務項目、認可單位。

【長者 / 社區券 / 社署】「長者社區照顧服務券試驗計劃」於2023年9月起恆常化，合資格長者可應個人需要，使用社區照顧服務券（社區券）選擇合適的社區照顧服務，包括康復運動、家居服務、膳食服務等，支援他們居家安老。

社署資助由60%至95%不等，為長者及家屬節省護理支出，合資格長者最低僅需支付219元即可購得價值4,372元的社區服務券。即睇計劃最新措施、申請辦法、服務項目及認可單位！

長者咭申請2025｜長者咭計劃懶人包　一文盡睇申請手續/所需文件/注意事項

社區券｜最新措施

  • 2024至25年度，社區券數量由1萬張增至1.1萬張；2025至25年度增長至1.2萬張；
  • 適用範圍擴展至租用輔助科技產品；
  • 社區券持有人可同時向2個認可服務單位選購服務；
  • 新推出「長者服務券資訊系統」，用戶可通過系統實時查閱社區券的使用狀況、搜尋認可服務單位及確認服務組合，並可下載每月服務時間表。

社區券宣傳圖。（社署圖片）

社區券｜服務模式及內容

長者社區券服務分為3種模式，中心為本、家居為本以及中心與家居的混合模式。

中心為本服務：

  • 全時間日間中心服務（每周12節）；
  • 日間中心服務（4小時）；
  • 中心服務時間以外的日間照顧服務；
  • 車輛接送服務（往返中心）；
  • 陪同接送服務（住所至輛/車輛至住所）。

家居為本服務：

家居照顧服務

  • 復康運動（由物理治療師/職業治療師/輔助人員提供）
  • 護理服務（由登記護士/註冊護士/輔助人員提供）
  • 個人照顧服務（由輔助人員提供）

家居支援服務

  • 家居服務
  • 護送服務
  • 膳食服務
  • 到戶看顧（由專業人員/輔助人員提供）
  • 到戶照顧者培訓（由專業人員/輔助人員提供）
  • 家居環境安全評估及改善建議（由物理治療師/職業治療師提供）

其他服務：

  • 住宿暫託服務
  • 言語治療服務
  • 軟餐（附加於日間中心服務/膳食服務）
  • 輔助科技產品租用服務
  • 在正常服務時間以外3提供的家居為本服務/言語治療服務（膳食服務及軟餐除外）

社區券｜購買價格

住戶每月收入及長者社區照顧服務券計劃六個共同付款級別。（取自社會福利署）

社署會根據長者及同住家人的收入進行經濟狀況審查，並參考政府統計處按季度更新的家庭住戶每月收入中位數，以釐定長者的共同付款級別。共同付款金額共分為6級。長者須支付的共同付款金額為社區券服務組合價值的5%、8%、12%、16%、25% 或40%，政府會負責支付社區券服務組合價值的餘額。

社區券｜參與資格

「安老服務統一評估機制」下獲評定為適合社區照顧服務或院舍照顧服務，並正在「資助長期護理服務中央輪候冊」（中央輪候冊）而尚未接受任何院舍照顧服務或資助社區照顧服務的長者均可申請。社署會向在中央輪候冊新登記的合資格長者發邀請信。

經評估確定需要後，可根據評估結果申請社區照顧服務（長者日間護理中心/單位、改善家居及社區照顧及綜合家具照顧）或院舍照顧服務（護理安老院及護養院）。

社區券｜申請辦法

合資格長者可填寫申請表，並透過傳真、郵寄或網上申請表方式遞交至社署照顧服務券辦事處。

一般情況下，社署在收到申請後，會在2至4星期內完成審批及發出社區券。 

傳真號碼：2117 1264

郵寄地址:香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期26樓2601-05A室

社區券｜認可服務單位

認可服務單位名單：

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