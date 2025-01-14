台灣流感丨台灣流感大爆發　1周就診近14萬人次創10年新高 　10多歲少年染流感不治

【台灣流感/流感爆發/重症/死亡案例】遊台注意！台灣疾管署今日（14日）公布上周單單流感門診急症求醫人數，已接近14萬人次，而且新增49宗重症及10宗死亡個案，數字為近10年同期新高。

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綜合台媒報導，疾管署官方今日（14日）公布自1月5日至1月11日台灣流感門診急症求醫人數約有13萬9千餘人次，為近10年同期新高，疫情呈上升趨勢。疾管署主任郭宏偉表示，上周流感求醫人次近14萬，並新增49宗流感併發重症個案，病患年齡介乎10至90歲，另新增10宗死亡個案。

最年輕死亡患者僅十多歲

疾管署防疫醫生林詠青表示，上周流感重症及死亡年紀最小個案僅為10幾歲男生，本身沒有慢性病史，也未接種疫苗，12月底男生出現發燒、咳嗽、頭暈、全身無力症狀，到急症室求醫時確認感染甲型流感，在急症室觀察到退燒為止。然而，男童回家後休息，隔天卻又出現發燒、嘔吐症狀，因此需再次入院，惟他一直高燒到42度、並出現心律不整、意識改變、呼吸困難等症狀，最終因心肺衰竭，當天不幸過世，死因是流感併發呼吸衰竭。

除此之外，疾管署表示自去年9月1日起，截至2025年1月13日，新冠併發重症本土病例累計446宗，其中96人死亡，當中以65歲以上長者及具慢性病史者為多，而且多達9成個案未有接種疫苗。

預防流感｜預防5大貼士

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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預防流感｜拆解流感3大類型

呼吸系統專科醫生吳健聰醫生指流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

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預防流感｜外遊免疫3大自保法

去旅行如何可以保障自己免受病毒感染？感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時教3大自保法：

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預防流感｜8大高危人士容易感染流感

本港家庭醫生林永和醫生指出，若衛生意識不足，容易感染病毒，如兒童、長者等屬於高危族群。此外，若經常身處於高風險環境工作，如院舍職員、醫護人員等，同樣需要做好個人衛生，避免生病：

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