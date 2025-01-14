西沙GO PARK｜直撃西沙GO PARK Sports運動公園開幕　逾15項運動場佔地逾100萬呎

▲ 全新西沙GO PARK Sports戶外運動公園開幕！

「西沙GO PARK」將於1月22日開幕，其中佔地逾100萬呎的「西沙GO PARK Sports」成為焦點，設有十多個運動場地，有不少更是近年新興的運動，包括板網球、匹克球、3人籃球等，TOPick率先為大家直撃！

西沙GO PARK｜西沙逾100萬呎戶外運動公園 設多個新興運動場地

全新多元化戶外運動公園「西沙GO PARK Sports」佔地逾100萬呎，提供十多種室內外運動場地，包括3人籃球、足球、欖球、高爾夫球、棍網球、板網球、匹克球、滾軸溜冰、網球、軟式曲棍球、單車、跑步等。

其中公眾高爾夫球練習場，設有逾77條球道，每一條球道均具備Trackman雷達科技，能夠實時查看撃球數據、揮桿、進行線上十八洞模擬比賽，另外設有6個國際標準網球場、採用奧運形式6人棍網球場、2個匹克球場、練習滾軸溜冰及平衡車場等，還有匹克球、板網球及棍網球等近年新興運動的場地，讓大家可以在西沙GO PARK Sports接觸體驗！

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最新影片推介：

西沙GO PARK｜開放市民預約租用

西沙GO PARK Sports更會與多個體育機構合作，舉行比賽、課程、私人教授課堂，場地也開放予市民租用，大家可透過手機應用程式「GO PARK Sports」或官方網站預約。

西沙GO PARK Sports

地點：新界西沙海映路9號

交通：

港鐵大學站（東鐵線）<->西沙GO PARK

九巴287

城巴582

小巴807K

港鐵烏溪沙站（屯馬線）<->西沙GO PARK

城巴581

小巴807K

周末寵物巴士遊

九巴PB5來往沙田、馬鞍山、西沙GO PARK及西貢

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