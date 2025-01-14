  • 19°C
香港時間：2025114日 (二) 21:58

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

西沙GO PARK｜直撃西沙GO PARK Sports運動公園開幕　逾15項運動場佔地逾100萬呎

親子好去處

撰文： 任薏

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

全新西沙GO PARK Sports戶外運動公園開幕！

「西沙GO PARK」將於1月22日開幕，其中佔地逾100萬呎的「西沙GO PARK Sports」成為焦點，設有十多個運動場地，有不少更是近年新興的運動，包括板網球、匹克球、3人籃球等，TOPick率先為大家直撃！

西沙GO PARK｜西沙逾100萬呎戶外運動公園 設多個新興運動場地

全新多元化戶外運動公園「西沙GO PARK Sports」佔地逾100萬呎，提供十多種室內外運動場地，包括3人籃球、足球、欖球、高爾夫球、棍網球、板網球、匹克球、滾軸溜冰、網球、軟式曲棍球、單車、跑步等。

其中公眾高爾夫球練習場，設有逾77條球道，每一條球道均具備Trackman雷達科技，能夠實時查看撃球數據、揮桿、進行線上十八洞模擬比賽，另外設有6個國際標準網球場、採用奧運形式6人棍網球場、2個匹克球場、練習滾軸溜冰及平衡車場等，還有匹克球、板網球及棍網球等近年新興運動的場地，讓大家可以在西沙GO PARK Sports接觸體驗！

點擊圖片放大
+15
+14

最新影片推介：

童學園
升中面試︱升中面試自我介紹最強攻略　專家教分4部份部署切忌做1行為【附校長貼士天書】

西沙GO PARK｜開放市民預約租用

西沙GO PARK Sports更會與多個體育機構合作，舉行比賽、課程、私人教授課堂，場地也開放予市民租用，大家可透過手機應用程式「GO PARK Sports」或官方網站預約。

西沙GO PARK Sports
地點：新界西沙海映路9號
交通：
港鐵大學站（東鐵線）<->西沙GO PARK

  • 九巴287
  • 城巴582
  • 小巴807K

港鐵烏溪沙站（屯馬線）<->西沙GO PARK

  • 城巴581
  • 小巴807K

周末寵物巴士遊

  • 九巴PB5來往沙田、馬鞍山、西沙GO PARK及西貢

更多親子好去處：

親子好去處｜4萬呎西沙GO PARK將開幕　運動飲食進駐商戶率先睇

親子好去處｜全港最大型恐龍展登陸11 SKIES　830件化石必睇黔魚龍+親手摸龍骨

週末好去處｜K11 Musea藝術展覽「Another World is Possible」　展出港產片《九龍城寨之圍城》等周邊商品

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子好去處｜全港最大型恐龍展登陸11 SKIES　830件化石必睇黔魚龍+親手摸龍骨
12:00 2025/01/11
親子好去處｜全港最大型恐龍展登陸11 SKIES　830件化石必睇黔魚龍+親手摸龍骨
親子好去處｜4萬呎西沙GO PARK將開幕　運動飲食進駐商戶率先睇
22:54 2025/01/12
親子好去處｜4萬呎西沙GO PARK將開幕　運動飲食進駐商戶率先睇
週末好去處｜K11 Musea藝術展覽「Another World is Possible」　展出港產片《九龍城寨之圍城》等周邊商品
今日 15:58
週末好去處｜K11 Musea藝術展覽「Another World is Possible」　展出港產片《九龍城寨之圍城》等周邊商品
1月生日好去處2025｜1月份70大生日優惠好去處　免費5星酒店自助餐/迪士尼/打邊爐
00:30 2025/01/01
1月生日好去處2025｜1月份70大生日優惠好去處　免費5星酒店自助餐/迪士尼/打邊爐
消防開放日2025｜1月全港6區免費消防嘉年華　充氣彈床/試穿消防制服/攤位遊戲
14:51 2025/01/03
消防開放日2025｜1月全港6區免費消防嘉年華　充氣彈床/試穿消防制服/攤位遊戲
親子好去處｜高鐵「香港熊貓專列」1月11正式啟航　6熊貓陪伴往來粵港兩地【附班次詳情】
13:30 2025/01/09
親子好去處｜高鐵「香港熊貓專列」1月11正式啟航　6熊貓陪伴往來粵港兩地【附班次詳情】

你可能感興趣

親子好去處｜全港最大型恐龍展登陸11 SKIES　830件化石必睇黔魚龍+親手摸龍骨
12:00 2025/01/11
親子好去處｜全港最大型恐龍展登陸11 SKIES　830件化石必睇黔魚龍+親手摸龍骨
親子好去處｜4萬呎西沙GO PARK將開幕　運動飲食進駐商戶率先睇
22:54 2025/01/12
親子好去處｜4萬呎西沙GO PARK將開幕　運動飲食進駐商戶率先睇
週末好去處｜K11 Musea藝術展覽「Another World is Possible」　展出港產片《九龍城寨之圍城》等周邊商品
今日 15:58
週末好去處｜K11 Musea藝術展覽「Another World is Possible」　展出港產片《九龍城寨之圍城》等周邊商品
好去處 玩樂 親子活動 運動場 GO PARK SPORTS GO PARK 西貢 馬鞍山

最高瀏覽

港姐移民︱港姐冠軍移民加拿大開茶餐廳　食客等1個小時才有位照捧場
港姐移民︱港姐冠軍移民加拿大開茶餐廳　食客等1個小時才有位照捧場
日本地震｜九州宮崎縣近海6.9級地震　「南海海槽大地震」會議結果出爐　氣象廳：未來一周或再有強震
日本地震｜九州宮崎縣近海6.9級地震　「南海海槽大地震」會議結果出爐　氣象廳：未來一周或再有強震
柬埔寨KK園區︱大馬老實男被擄到柬埔寨詐騙園區　全靠3件「簡單本領」終獲救
柬埔寨KK園區︱大馬老實男被擄到柬埔寨詐騙園區　全靠3件「簡單本領」終獲救
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
急症室最長等候時間（01月14日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月14日 時間16:05）