星二代｜陳凱琳鄭嘉穎細仔2歲生日會超盛大　獨立屋花園佈置成Baby Shark海洋世界

▲ 陳凱琳與鄭嘉穎的孻仔Carlos 2歲生日，兩人為他舉辦盛大生日會！

【陳凱琳/鄭嘉穎兒子/星二代/名人家居】前港姐冠軍陳凱琳（Grace）與視帝鄭嘉穎婚後育有3名兒子，孻仔日前2歲生日，夫婦倆為兒子舉行盛大生日派對，將獨立屋花園佈置成Baby Shark主題的海洋世界，大人小朋友都現得相當盡興，Grace還解釋囝囝的中文名由來，原來跟太陽有關呢！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

陳凱琳鄭嘉穎｜細仔2歲生日舉辦盛大生日會

33歲的Grace雖然跟55歲的鄭嘉穎年紀相距甚大，但仍無損兩人關係，二人自2018年結婚以來，一直表現恩愛，並育有3名可愛囝囝，包括鄭承悅、鄭承亮以及鄭承太（Carlos），轉眼細仔兩歲生日，兩夫婦為Carlos舉辦一個盛大生日會，還將當日開心畫面分享至社交平台。

陳凱琳鄭嘉穎｜孻仔中文名跟太陽有關

從Grace分享的照片可見，生日會以Baby Shark做主題，舉辦地點正是他們居住的獨立屋花園，現場佈置得極有心思，佈滿藍白色氣球，而嘉賓陣容也星光熠熠，龔嘉欣及譚凱琪都有出席，Grace留言謂：「HAPPY BIRTHDAY CAR CAR CARLOS！鄭承太～ 爸爸媽媽用咗太陽嘅太字為你改名，因為由你出世嘅時候，已經感覺到你帶俾人嘅溫暖同歡樂，你嘅笑容同笑聲令每個人都被你嘅正能量感染！」原來Carlos的中文名這麼有意思。

▲ Carlos 2歲啦！眼大大超可愛！（IG圖片）

陳凱琳鄭嘉穎｜兒子被愛包圍下長大

接著她再以英文寫道：「我們簡直不敢相信你已經兩歲了！和兄弟們一起奔跑尖叫，你也一定像太陽一樣活潑好動！感謝所有前來慶祝我們小寶貝的朋友，生命中又一個里程碑的人！這個男孩是在愛的包圍下長大的！」一家五口還開心拍照，獲網民讚全家顏值超高！

最新影片推介:

陳凱琳鄭嘉穎｜曝光獨立屋飯廳格局

他們又為Carlos準備一個Baby Shark的雙層蛋糕，生日會未開始的時候，他們將蛋糕放在飯廳的圓形雲石枱面上，因而曝光飯廳格局，見到白色的巨型陳列櫃上放滿公仔擺設和鄭嘉穎的視帝獎座，並有一些假花和生活照作點綴，陳列櫃前又並排放置三張小朋友的成長椅，這絕對是小孩家庭的必備品，而地下就鋪上灰色地毯，雖然整體感覺帶點凌亂，但充滿生活氣息。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

陳凱琳鄭嘉穎｜孖龔嘉欣譚凱琪大跳女團舞

此外，龔嘉欣和譚凱琪還跟Grace化身做「大細路」，跟小朋友大玩遊戲，更一起拍片，見三人站在梳化上大跳女團舞，節奏感強勁，Grace又不忘為有份角逐視后的龔嘉欣拉票，希望她能在即將舉行的《萬千星輝頒獎典禮》中奪獎，相當夠義氣。

相關內容：

靚媽賺錢｜4位星媽上榜IG十大吸金KOL 陳凱琳蟬聯冠軍靠7招成功吸客

星二代｜陳凱琳行山抱大仔危站大石嚇壞網民 爆兒子曾「玩失蹤」崩潰落淚

親子好去處︱陳凱琳單拖攜兩子玩轉南丫島 攀岩划艇+認識昆蟲+探索大自然

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】