養生強心｜羅家英示範1招養生秘訣　解構深蹲健腿強心提高新陳代謝

▲ 羅家英兩度患上肝癌，戰勝病魔仍中氣十足。

曾請教家英哥（羅家英）如何養生。我相信他非常有資格傳授心得，因他兩度患肝癌，戰勝病魔，現在接近八十仍中氣十足、腰板畢直、炯炯有神。

自從他即席在酒樓示範如何一邊刷牙一邊深蹲後（記緊左右腳分別指向十一點和一點方向，最多蹲到九十度角，臀部毋須蹲到過膝），我都有跟着做。這種multi-tasking（同時做多過一件事）非常好，反正站着也是站着，就好好利用這個時段順便鍛練一下肌肉。

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深蹲主要是針對大腿的股四頭肌肉（即大腿正面的那塊大肌肉），它很重要，負責維持人體直立的姿勢，我們走路、跑步和跳躍都要靠它。每天慢慢加上，加到六十下為止。

但很多人忽略後腿由臀大肌引伸下去的股二頭肌。別看這塊後大腿肌肉的重要性，它是人體肌肉最早開始退化（因為不常被用到）、也是容易僵硬的肌群。這塊後大腿股二頭肌無力，會容易失平衡跌倒。但它很容易退化，故人到中年必須有意識地練後大腿。這也是我刷牙時會做的動作之一：一隻腳踩在地上，另一隻伸直向後踢，直腳踢到不能再高時停留數秒，這時感覺到臀部到後大腿肌肉是收緊的，每邊踢三十下。可用手扶着洗臉盆做，又或雙手離開洗臉盆，順便鍛練平衡力。

大腿有力、小腿無力也不行，最簡單的練小腿方法，是腳尖掂地腳踭趷起，停留數秒才落地，每次三十下。

強化腿部要有意識地針對三處肌肉群：一、大腿前方；二、臀部和大腿後方；三、小腿。腿部是我們的地基，這裏一定要夠肌肉，否則再老的時候會支撑不到整個人，那就容易跌倒。訓練腿部，還會增强心肺功能和提高新陳代謝。要趁雙腿還未差時，就要開始鍛練。有心想照顧好自己身體，不會無時間的，反正牙必須刷，一早一晚刷牙時順便鍛練腿肌，一個月很快見到（或摸到）效果！

全文刊於《經濟日報》，原題為「刷牙做運動」