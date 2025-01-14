雙宋離婚｜宋慧喬首談與宋仲基離婚　5年來慘遭無數謾罵每天做1事療傷

▲ 宋慧喬首談與宋仲基離婚，5年來慘遭無數謾罵，靠每天做1事療傷。

【宋慧喬/宋仲基/離婚】2025新一年，現年43歲的宋慧喬登上綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，這是她出道23年來首次綜藝亮相。她在節目中罕談與宋仲基離婚後生活，並稱多年來慘遭無數謾罵，花了5年的時光重建自己的心。

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宋慧喬離婚｜離婚後陷入低潮

宋慧喬與宋仲基因合作2016年的戰爭愛情劇《太陽的後裔》而結緣，兩人在2017年10月步入婚姻殿堂。然而，這段婚姻僅維持不到2年便宣告結束。離婚後，宋慧喬的事業遭遇瓶頸，並受到流言蜚語和網絡暴力的影響，選擇暫時隱退，完全消失於螢幕上。直到3年後，她才以《黑暗榮耀》強勢回歸，展現出浴火鳳凰般的氣勢，並接拍新電影《黑祭司2：闇黑修女》。

宋慧喬離婚｜女人四十的轉變

在節目中，宋慧喬坦承自己面對年齡焦慮，尤其在43歲的年紀「不是能靠臉做什麼的年紀了，要好好提升演技才行。」她感受到演藝事業的壓力，開始重視演技的提升。她提到，從踏入30歲開始，對自己的表演感到厭倦，覺得需要改變。

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出道28年來，面對了許多流言蜚語。她對此表現出無奈，但一提到家人，她的情緒便變得相當脆弱。她選擇不去解釋，而是告訴對方：「應該去問造謠的人吧！」在過去，宋慧喬總是把家人和朋友放在第一位，讓她常常陷入自責的情緒中。被主持人問及如何度過那段艱難（離婚）時光時，她透露，過去5年間在《我們的藍調時光》編劇盧熙京的建議下，她開始每天早晚修行，並堅持寫下當天的10件感恩事，這一習慣持續了5年，從未停止。

宋慧喬離婚｜學會愛自己

這段時間感恩日記練習讓她學會了愛自己，將自己的感受放在首位，逐漸改變了她的心態。她不再因為過度追求而失望，開始接受「順其自然」的生活哲學，明白「是我的就是我的，不屬於我的就會到別人那邊。」

回想起過去的種種，宋慧喬表示自己對於那些經歷心存感激，亦並不後悔。她強調，「作為女人、普通人，還是演員，雖然經歷了快樂、痛苦和幸福，但這些都是人生的一部分。她認為，這些經歷讓她在未來能更上一層樓，成為一個更好的自己。

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宋慧喬離婚｜離婚導火線

宋仲基與宋慧喬離婚4年後，宣布迎娶英國女友Katy Louise Saunders，並在2023年6月迎來第一個兒子，2024年11月迎來第二胎，外界普遍推測他們婚姻破裂的原因與生育問題有關。據悉，宋仲基的友人透露，兩人主要矛盾在家庭和演藝活動的分歧。宋仲基希望組建家庭，渴望生兒育女，而事業型的宋慧喬似乎尚未有意做媽媽，最終不到2年時間便宣布離婚。

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