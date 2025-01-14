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親子好去處｜西沙GO PARK Sports正式對外開放　3場音樂盛宴+新春市集賀開幕

親子好去處

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

6米高的「HAPPY Bearballoon」01

佔地超過100萬呎的多元化戶外運動公園「GO PARK Sports」，正式對外開放予公眾人士預約及租用，更推出手機應用程式「GO PARK Sports 」及網頁版本: https://goparksports.hk/，方便大眾輕鬆預約常規課程、私人教練、活動及設施。園區公共空間對大眾開放，單車徑和跑步徑可更免費使用。

GO PARK Sports致力推動香港運動精英化及普及化，夥拍十多個專業並具高質素師資的體育總會及知名體育機構，舉辦課程及提供培訓予公眾人士報名。同時，大眾亦可預約設施進行個人訓練。

開幕活動打頭陣有韓國著名流行藝術家Jibin Im獨家聯乘設計4大巨型Bearballoon，於1月18日至3月31日在場內不同角落傳遞快樂。

Jibin Im (@jibin_im) 以創作巨型小熊氣球《Everywhere》系列藝術裝置快閃世界各地而聞名，曾與多間國際大品牌合作，今次為西沙GO PARK重新打造4個型格的巨型充氣Bearballon，包括6米高的「HAPPY Bearballoon」將坐鎮GO PARK Stadium頂層上俯瞰整個園區，相當震撼。

另有４米高的「HELLO Bearballoon」及「CHILL Bearballoon」恭迎大家合照留念、另有３米高的「SPORT Bearballoon」陪大家做運動兼打氣，各個色彩繽紛的巨型Bearballon充滿正能量、滿載療癒感！此外西沙GO PARK更聯乘Bearballon由1月22日起至3月23日分階段推出「開幕限定布袋」換領活動，

1月18日起舉行場內首個新春慶祝活動，讓你感受大自然環繞下悠然喜氣洋洋的新年氛圍。西沙GO PARK將夥拍香港本地植物藝術創作團隊BOTANIC UNION，以及本地香氛品牌BeCandle打造【GO Blossom！桃花祈園】，全港最大5米高的Awesome Blossom心型桃花樹聳立於中央廣場，玩味十足，以其彎彎合閉的「眼睛」和嘟起的「嘴巴」，向路過的遊人傳達「GO賀新禧」的祝福。

於1月26日、2月2日及3月16日舉辦「GO Pop! 音樂盛宴」每月起樂，邀請多位人氣歌手包括Jeffrey魏浚笙、Lolly Talk、VIVA、FINALLY、麗英、張馳豪、冼靖峰、黃劍文、黃洛妍等親臨獻唱。

此外，西沙GO PARK將於1月25日至1月28日舉辦「GO Shine! 新春市集」，匯聚多間本地優質的烘焙食品、手作飾物以及寵物衣飾與食品小店，遊客可以在桃花環繞的環境中，享受購物的樂趣。

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