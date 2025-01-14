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奪命大火｜3歲獨子命喪火場遺下鞋子及燻黑公仔　55歲老父崩潰痛哭：很想救他

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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家居起火3歲童命喪，老來得子55歲父哭成淚人。

為人父母，最傷心的莫過於「白頭人送黑頭人」。今晨，台灣發生了一宗嚴重的家居火災，雖然火勢在一小時內被撲滅，但屋內一名受困的3歲男童最終仍宣告不治，令老來得子的父母悲痛不已。兩人其後進入屋內取回孩子的遺物，哭成淚人，場面淒慘。

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奪命大火｜事發時兒子受困於二樓

綜合台媒報道，火災發生在高雄仁武八德南路一間住宅，住戶為一家三口，包括55歲董姓男子、43歲卓姓女子及一名3歲兒子。

事發為今晨（14日）約3時45分，住宅因不明原因起火。董男及卓女憶述，事發時正與兒子同在二樓的房間睡覺，隨後兩人發現起火，隨即走下樓並嘗試撲滅火勢，但想不到情況難以控制，而火勢越發嚴重，令他們未能重返二樓救出兒子。

而火災更燒到附近的兩棟住宅，附近的鄰居表示，當時正在睡覺，聽到有爆炸的聲音，立即驚醒並起來逃生。

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奪命大火｜男童被救出時已無生命跡象

消防接獲通報後立即派出16輛車共38人出動救火。經灑水灌救後，約4時10分將火勢撲滅，並救出3歲的男童。據指，男童從火場被抬出來時並沒有任何反應，而董父看到當下的景象立即崩潰痛哭，並且對愛兒大呼「加油」。男童隨即被送往榮總醫院，可惜經搶救後，仍回天乏術，被宣告死亡。

奪命大火｜夫妻兩人老來得子疼愛有加

事後，他們的鄰居表示，夫妻兩人很難得地才生下一名孩子，所以他們對兒子疼愛有加，早年疫情期間為了保護兒子，他們極少帶他出外，實在難以想象這次的意外對兩人的打擊何其之大。

奪命大火｜取回兒子的一雙鞋及燻黑公仔

同日上午，夫妻兩人重返事發住宅拿取物品，董男及卓女分別拿著兒子的遺物慢慢步出家門，分別為一隻被大火燻黑的公仔及男童的一雙鞋子，聞者傷心。痛失愛兒，董男哀痛地道，

很想救兒子，但已經來不及，不知道火來那麼快。

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