同性戀｜余迪偉前度帶媽媽捧場睇騷　獲家人體諒因一句話爆喊

▲ 余迪偉在西九龍文化區舉行的個人劇場騷《Fabulous Me》。

【余迪偉 / 同性戀 / 西九文化區】余迪偉（Alton）一連四場於西九龍文化區自由空間大盒舉行的個人劇場騷《Fabulous Me》。日前（1月11日）劇場騷完滿落幕，余迪偉坦言終於放下心頭大石。

回想四場演出，Alton稱收到不少回響，最令他感動和值得演出這個騷，就是他的前度男友帶埋媽咪來看，事後對方媽媽的一席話，令他的前度感動爆喊，可見不只同路人感受至深，原來也能溶化與家人之間的關係和隔膜。

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同性戀｜余迪偉騷後大談感想

Alton完成一連四場《Fabulous Me》個人劇場騷後，大談感想，表示︰「演出之前，我一直都好擔心，以為自己handle唔到，亦覺得好似俾導演『坤』我落搭咁，依家感覺原來變成一個mini musical。」

演出的內容，包含他的成長經歷，有喜有悲，而覺得最大的得着，就是有不少觀眾和fans看完後給他的留言，說︰「好多觀眾同fans睇完之後留言俾我，當中笑的、淚的，陪住我一齊共鳴，所有笑聲、喊聲都好值得，佢哋有所得着，呢一點係最令我感動。」

▲ 余迪偉在 西九龍文化區舉行的個人劇場騷《Fabulous Me》。

同性戀｜余迪偉騷後大談性取向

當中他亦赤裸地談及自己發現自己的性取向後，遇到不少的經歷，說︰「其中一部份講我嘅成長時，面對自己嘅性取向，經歷過嘅一切事，例如被人歧視、欺凌等等。」尤其在尾場他的前度帶同媽媽來觀看，稱︰「我嘅EX（前度）同佢媽咪嚟睇，當然佢媽咪知道自己嗰仔係基。」

事後Alton問他的前度，伯母看了覺得如何？對方竟爆喊，說︰「我問佢，媽媽睇完覺得點呀？佢話媽媽問佢一句，你成長過程有冇經歷過呢啲事？」能夠獲家人諒解不只Alton的前度，連他也覺得好感動，令他覺得演出這個騷，是很值得的。

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