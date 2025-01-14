髮際線危機︱74歲譚詠麟約老友聚會　大病後驚現「心型禿」髮際危機嚇壞網民

【譚詠麟／演唱會／M字禿】74歲「校長」譚詠麟早前於內地演出時不幸染病，病情嚴重到需要取消去年11月的惠州演唱會，進行休養。日前他於社交平台上再更新近況，分享自己與圈中好友林子祥、曾志偉、鍾鎮濤、林子祥等飯聚的相片。席間譚詠麟面色紅潤，可見精神狀況不俗，惟相片中前額頭髮全數紥起後，被網民質疑其大病後，髮際線又再次推高。

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「校長」譚詠麟去年11月原定於惠州舉行演唱會，惟之前於衢州演出時天氣突然降溫加上大風吹襲，跳舞後全身濕透的他隨即著涼咳嗽，之後連慶功宴都缺席。事後他開始咳嗽失聲，與大會多次彩排嘗試後效果仍不佳，無奈之下暫時叫停所有演出。

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雖然如此，譚詠麟仍一直於微博持續更新狀況，可以見到上月開始狀況已漸漸恢復，昨日（13日）他再於平台上分享與圈中好友林子祥、曾志偉、鍾鎮濤等人的相片。相片中譚詠麟面色紅潤，笑容滿面，可見身體已經康復，惟網民卻注意到他將瀏海全部紥起後，前額一片光禿禿，被不少網民笑指髮際線再被推高、頭髮變少：「你這是放飛自我嗎？」、「美人尖出來了！」、「這是心型禿？」，不過仍有不少網民大讚他「印堂飽滿、氣氣又紅潤，一看就是有福之人。」、「可愛的造型！」

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資料來源：微博@譚詠麟

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