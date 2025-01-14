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美食推介｜「うまい鮨勘」全新奢華盛宴菜單　壽喜燒/涮涮鍋湯底無限追加A5和牛

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

うまい鮨勘（Umai SushiKan）全新推出的「無限追加 A5 貴族の牛奢華盛宴菜單」。

位於尖沙咀海港城的うまい鮨勘（Umai SushiKan）全新推出的「無限追加 A5 貴族の牛奢華盛宴菜單」，以壽喜燒或涮涮鍋的方式無限追加，讓食客可在うまい鮨勘品嚐獨有的矜貴和牛味道。

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「貴族の牛」由位於九州宮崎縣的有田牧畜産業特別為うまい鮨勘（香港店）獨家悉心繁殖飼養的「貴族の牛 」，是經過日本畜產協會認證為 100% 純種黑毛和牛，並在「牛枝肉取引規格」中的精肉率（步留等級）、油花交雜（BMS）、肉質組織、肉色（BCS）和脂肪顏色（BFS）均獲得最高等級，並評分為最高的 A5 級別。

「貴族の牛」奢華盛宴菜單（每位$880）免費追加A5和牛

在這個120分鐘的高級奢華菜單中，餐廳會先為每位客人奉上6款前菜，包括日式磯煮鮑魚、日式番茄沙律/蟹籽沙律、時令日本生蠔（1隻）、是日豐州直送刺身（3片）、雪場蟹茶碗蒸及雜錦天婦羅。然後，食客可以選擇以壽喜燒或涮涮鍋的方式，免費追加品嚐在うまい鮨勘獨家供應的 A5 級宮崎縣產「貴族の牛」（西冷/肉眼）、日本野菜、稻庭烏冬及日本雞蛋，感受高品質和牛的無上味道！

A4 鹿兒島和牛盛宴菜單（每位$680）免費追加A4和牛

另一較親民選擇就有可以免費追加A4鹿兒島和牛的壽喜燒或涮涮鍋盛宴菜單，同樣有6款精心烹調的日式前菜，以及免費追加品嚐A4和牛。

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