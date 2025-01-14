財政預算案2025｜自由黨促切「肥膏」　分兩年減部門經常性開支達終極滅赤

▲ 自由黨今日與財政司司長陳茂波會面。（自由黨fb圖片）

【財政預算案2025 / 自由黨 / 2元乘車優惠】政府將面臨近千億財赤，新一份財政預算案正進行諮詢，自由黨提出33項建議，包括削減政府部門經常性開支，取消60至64歲的2元長者乘車優惠津貼以及跨區交通津貼；但反對增加利得稅、薪俸稅、增設銷售稅。

自由黨今日與財政司司長陳茂波會面，自由黨黨魁張宇人建議，本屆政府在餘下兩年任期內， 分兩年終極滅赤。他認為，財政司司長預估的千億財赤，是基於經常性開支頗大幅地超出經常性收入，假設是超支了10%，政府便要設法在未來兩年內，每年減5%的經常性開支。他又建議，取消60-64歲的2蚊長者乘車優惠津貼以及跨區交通津貼。

商界背景議員組委員會 監督政府部門「瘦身」計劃

張宇人續建議，由立法會有商界背景的議員組成一個監督委員會，負責監督每個政府部門的「瘦身」計劃。以未來兩年計，旦凡有部門/政府組織表示未能在第一年成功節省5%的經常性開支，又或兩年內節省不到10%的經常性開支，一律交由立法會督導委員會覆查。

反對增加利得稅、薪俸稅

開源方面，張宇人指，股票交投過去幾個月有增加印花稅；樓市爭取到「減辣」，交投增加，預計明年收入會增加。因此，他反對累進稅；認為增加利得稅、薪俸稅沒有需要。

不同意增設銷售稅

自由黨主席邵家輝指，不同意增設銷售稅，因現時零售業疲弱，會雪上加霜。他建議，爭取更多自由行城市，大灣區城市試行一周一行，撤銷限奶令。邵家輝又建議，下調煙稅，因為過去兩年曾經增加煙稅，但煙稅不升反跌，未見吸煙人數減少，料不少人是轉投私煙市場。

邵家輝指，2024年2月再大增煙草稅後，政府煙草稅收的減幅驚人，3月至11月只有17.78億元，比對上一年同期 36.62 億元減少一半有多（51.5%），由此估計，政府於2024-25年度可能損失30至40億元煙草稅收 （約為對上年度 72.5 億元稅收的一半）。因此，建議政府除了要加強打擊私煙，也應將煙草稅率回復到 2024 年加稅前的水平，以重獲數十億元稅收。

自由黨副主席李鎮強指，香港在基建上面花費不少，去年開支超過一千億，建議檢討輸入外勞的行業中位數，以減省建築成本。

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