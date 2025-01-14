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免費咖啡｜Urban Coffee Roaster免費派咖啡　中環新店限定咖啡雞尾酒餐單

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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Urban Coffee Roaster免費派咖啡！

創辦於2014年的本地咖啡品牌Urban Coffee Roaster，近日進駐中環開設新店，是全港首間免費提供無乳糖牛奶及燕麥奶選擇的咖啡店。為慶祝新店開業，Urban Coffee Roaster將免費派發咖啡，亦推出扭蛋活動，送出餐飲現金券及其他禮品。

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免費咖啡｜Urban Coffee Roaster中環開新店

Urban Coffee Roaster開業十周年，繼尖沙咀、銅鑼灣及將軍澳分店後，再於中環開設新店，並繼續及與團隊親自設計餐單及咖啡餐單，所有咖啡都可以免費選擇無乳糖牛奶或Oatly燕麥奶，亦可選擇無咖啡因豆，無需額外收費。

Urban Coffee Roaster中環店

免費咖啡｜免費派2款咖啡

Urban Coffee Roaster為慶祝新店開業，將於1月16日下午3時，大派50杯外賣咖啡（價值港幣46元），可選擇熱美式咖啡（Americano）或熱牛奶咖啡（Milk coffee）。此外，凡於1月14日起至1月31日，餐飲消費滿300元可獲扭蛋機會一次（每枱只限參與一次）贏取 UCR Soho 100元餐飲現金券、UCR 徽章，以及免費飲品等優惠。

Urban Coffee Roaster 中環店菜單

此外，中環新店限定的全新咖啡雞尾酒及無酒精雞尾酒餐單，由主理人Gary Au設計及調製，主打多款特色愛爾蘭咖啡。新店亦加入以咖啡入饌的特色美食，例如炭燒咖啡香料平鐵牛扒等。

飲品餐單（點擊圖片放大看）：

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特色美食（點擊圖片放大看）：

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Urban Coffee Roaster 中環店

地址：中環荷李活道35號
營業時間：早上八時至晚上六時
電話：3568 6049

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