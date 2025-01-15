太空油｜太空油登上青少年最常吸食毒品三甲　警方月中引入檢測包準確度9成

▲ 警方將於本月18日起引入測試依托咪酯（俗稱太空油）毒藥成分的檢測包。（曾秋文攝）

警方將於下周六（18日）起引入測試依托咪酯（俗稱太空油）毒藥成分的檢測包，使前線警務人員更有效檢測到吸食電子煙內是否含有依托咪酯毒藥成分。

毒品調查科情報組總督察張嘉榮今（14日）在記者會表示，鑑於去年吸食太空油的人數及案件有上升趨勢，而根據保安局藥物濫用資料數據顯示，太空油毒品已成為21歲以下青少年最常被吸食毒品的第3位。截至去年11月，警方收到141宗相關案件，拘捕206人，年齡最細為12歲。

警方去年展開「沙鷗」及「策應」的執法行動，共檢獲超過1萬枚太空油毒品煙彈、1.7公升液態依托咪酯及1.2公斤依托咪酯粉末。警方除加強情報搜集及宣傳教育工作外，是次引入快速檢測工具，相信對執法及阻嚇功效都會大大提升。

張嘉榮表示已向有信譽的廠商採購了足夠數量的檢測包，稍後將根據每個警區的實際情況派發，檢測包有獨立包裝及即棄手套確保檢測不受污染，警方亦已製作相關電子課程供前線人員協助使用，強調檢測包的準成度高達九成多，而且適合在室內及戶外使用。

記者會上另一名講者、香港青年協會抗毒服務單位主任文習武表示，該會去年下半年開始收到約100宗轉介個案，年齡最細為12歲，當中不乏初中學生，吸食者普遍因為覺得吸食太空油隱蔽性高及價格並非昂貴。

青協亦收到個案表示有女性者吸食太空油後「斷片」，繼而被人性侵，甚至聽聞有吸食者事後以為窗口是大門的錯覺而高處墮下身亡。

一名受訪者阿嘉（化名）表示，最初在酒吧接觸到太空油，起初朋友轉贈吸食，以為是普通電子煙，豈料吸食後腦海空白一遍，繼而上癮，最後在一年內花費約2萬元不斷購買太空油煙彈吸食。

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記者：曾秋文