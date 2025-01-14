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關愛長者｜政府夥飲食集團向5萬名長者派優惠券　25元食魚柳包餐

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 3 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

「愛心食肆 賞你惠食」啓動禮今日舉行。（政府新聞處圖片）

政府推出「愛心食肆 賞你惠食」計劃，5個飲食集團將透過社署，向5萬名獨居長者、雙老住戶和隱蔽長者，各派發5張優惠券。受惠長者可於大年初一（29日）至3月底，以25元享用指定美食。

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「愛心食肆 賞你惠食」計劃的參與集團包括大快活、大家樂、太興、美心及麥當勞。他們會通過社署分布於全港18區的214間長者中心，為約5萬名長者提供飲食優惠。每人將獲發一套5張優惠券，由大年初一起至3月底，可憑券以優惠價25元，享用參與集團提供的指定招牌菜，包括大快活無味精咕嚕肉飯、大家樂焗豬扒飯、太興叉燒煎蛋飯、美心無骨海南雞飯，及麥當勞魚柳包餐。

政務司司長陳國基今日（14日）在計劃啟動禮致辭時指，活動十分有意義，並透露他去年參加長者活動後，一直想為長者，提供更多關愛和温暖，故聯絡飲食界立法會議員張宇人討論。

陳國基又指，計劃展現了政、商、民跨界別合作力量，希望讓獨居長者、雙老住戶和隱蔽長者感受溫暖同時，與他們建立更密切聯繫、更了解他們的生活，且鼓勵他們在有需要時，接受合適服務和支援，更好地融入社區。

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