西沙GO PARK遊樂場｜西沙GO PARK設3大兒童遊樂場　佔地逾4萬呎玩盡9條滑梯

▲ 西沙GO PARK 3大兒童遊樂場，即睇詳情！

【新公園2025/西沙GO PARK公園/西沙GO PARK遊樂場】西沙大型綜合發展項目「西沙GO PARK」將於1月22日正式開幕，除了有多間餐廳和逾15個運動場地外，還有佔地逾4萬呎的3大兒童遊樂場，小朋友可以盡情放電！

西沙GO PARK遊樂場｜3大兒童遊樂場共9條滑梯

位於西貢及烏溪沙之間的「西沙GO PARK」，佔地共130萬呎，集結了多間運動及餐飲娛樂商戶，其中包括佔地共逾4萬呎的3個兒童遊樂區和3千呎的寵物公園，適合一家大小與毛孩一同玩樂！

3大兒童遊樂區以不同的主題設計，位於地面的「歷奇天地」，以森林歷險作主題，設有10個遊樂設施，包括7條滑梯，其中必玩焦點是5.4米高的旋轉滑梯，亦有親子鞦韆、噴水裝置、攀爬架、彈跳床等，公園旁邊有休息座椅，家長可以邊休息，邊看顧小朋友。

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西沙GO PARK遊樂場｜長滑梯連觀景台俯瞰西沙美景

在2樓設有2個遊樂場，鄰近海映花園的「晴空公園」，設有5.5米高的長滑梯連觀景台，觀景台設有色彩繽紛的「GO PARK」座椅打卡位，也可以俯瞰西沙的自然美景；另一個「兒童遊樂場」則在SPORTS bistro餐廳旁邊，以可愛小熊為主題，設有滑梯和繩網，適合年齡較小的小朋友遊玩。

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西沙GO PARK遊樂場｜寵物公園玩5組玩樂設施

同為2樓的寵物公園，設有5組不同寵物設施，包括霧化隧道、跳台、斜坡滑梯、隧道、以及露營主題的打卡設施「Chill Fun帳篷」及「Chill級露營車」，場內也有遮蔭座位、飲水機及清潔設施。

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新公園2025｜西沙GO PARK兒童遊樂場位置

「歷奇天地」

地點：西沙GO PARK地面（近顧客服務）

「兒童遊樂場」

地點：西沙GO PARK二樓（近SPORTS bistro餐廳）

「晴空公園」

地點：西沙GO PARK二樓（近海映花園．寵物公園旁）

「寵物公園」

地點：西沙GO PARK二樓（晴空公園旁）

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