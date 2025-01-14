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打撃濫用公屋︱舉報濫用公屋獎明起實施　市民憂被報復及破壞鄰里關係

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 32 分鐘前

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「舉報濫用公屋獎」明起實施，成功舉報可獲最高3000元獎勵。（梁偉榮攝）

「舉報濫用公屋獎」明（15日）起實施，成功舉報可獲最高3,000元獎勵，市民必須以實名舉報。有市民表示，身邊不多濫用公屋個案，同時憂慮被報復或破壞鄰里關係，即使有發現亦未必會舉報，應由政府主動揭發濫用個案。

市民廖先生認為，措施對打擊濫用公屋沒有太大作用，因自己與鄰居熟絡，「唔會特登舉報，除非真係好憎佢」；又指3,000元金額細，不太吸引，可能要到5位數才會有市民主動舉報。他續指，市民須以實名舉報，如被鄰居知道自己「篤灰」，擔心會被對方「擺上網公審」，認為要有效打擊濫用公屋，要靠政府審查，「住緊嘅人睇住緊嘅人冇乜用」。

至於濫用公屋擬刑事化，廖先生認為如有個案成功定罪，可殺雞儆猴，警惕其他住戶。

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黃婆婆亦認為以獎金鼓勵市民舉報不太恰當，「住咗幾十年有感情㗎嘛」，亦未有留意到有鄰居有違例情況。她又批評有關措施浪費公帑，「呢頭話冇錢，嗰頭又咁晒錢」，認為應由政府主動審查，揭發濫用公屋個案。

黃婆婆又說，濫用公屋刑事化具阻嚇性，提到從鄰居口中得知有居民「大陸買咗樓又唔住，霸住間公屋」，自己申請了7、8年才能上樓，其兒子亦正輪候公屋，非常不公平，期望修例後可釋出單位，加快輪候時間。

房委會指，舉報人須由專責人員進行初步評審及面見，以確保資料真確。為免有關計劃被濫用，每宗可獲奬勵的舉報會由「評審委員會」審核，並審理性質複雜或有爭辯的個案；若同一濫用公屋個案有多於一人舉報，獎金如何處理由評審委員會主席作最終決定。

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