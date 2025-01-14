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亞洲金融論壇︱晤亞投行行長　李家超︰將積極發揮穩健的金融體系優勢

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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李家超與亞洲基礎設施投資銀行行長金立群在論壇舉行前會面。（政府新聞網圖片）

亞洲金融論壇昨日和今日在香港會議展覽中心舉行，特首李家超與到訪的外國政府高層官員和亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）行長會面。他指香港會繼續善用完善的債券市場，服務亞投行推動綠色發展和國際多邊合作的工作。

李家超昨日上午與亞投行行長金立群會面時表示，亞投行支援多個發展中國家改善基礎設施，為構建人類命運共同體作出重要貢獻。香港作為亞投行成員之一，將積極發揮穩健的金融體系和滙聚中西文化的獨特優勢，為亞投行長遠發展作出貢獻。

李家超昨日下午與巴基斯坦聯邦財政和稅收部長會面，他表示香港積極對接國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議等國家戰略，同時一直加強對外交流合作和經貿聯通。他期待香港與巴基斯坦發展更緊密的經貿關係，為兩地企業開拓更多商機。

另外，李家超今日下午與吉爾吉斯共和國內閣主席兼總統辦公廳主任會面。李家超歡迎吉爾吉斯共和國善用香港作為主要融資中心、可持續金融樞紐和全球離岸人民幣業務樞紐的優勢，通過來港籌集可持續發展資金和發行人民幣債券，開拓海外和內地市場，推動金融創新。香港全力與吉爾吉斯共和國等共建「一帶一路」國家加強合作，互惠共贏，支持區域可持續發展。

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