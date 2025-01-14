無牌牙醫︱衞生署於荔枝角拘一女子經營無牌牙醫　涉非法進行漂牙或牙齒美白程序

▲ 《牙醫註冊條例》更新「從事牙科執業」定義後，首次有人涉嫌無牌牙醫被捕。(Instgram截圖)

衞生署今日（14日）表示，《牙醫註冊條例》（第156章）更新「從事牙科執業」的定義後，首次有人涉嫌並非註冊牙醫而替人進行漂牙或牙齒美白程序被拘捕。涉及的是一間於荔枝角香港工業中心的樓上店「Say Cheers hk」。

衞生署發言人指，早前接獲市民投訴，荔枝角一座工業大廈內，懷疑有非註冊牙醫替人進行漂牙或牙齒美白程序。衞生署人員和警方昨日下午採取聯合行動，行動中，一名29歲女子涉嫌並非註冊牙醫而從事牙科執業被捕，警方在場亦檢獲用作美白牙齒的工具及藥物。

署方表示，今年一月一日起，清楚訂明需由註冊牙醫提供的服務。其中，《條例》附表2清楚訂明只有註冊牙醫方可為另一人提供以下服務。

（一）進行漂牙或牙齒美白程序；

（二）處方隱形矯齒牙套；以及

（三）進行牙齒貼片療程。

發言人表示，任何並非註冊牙醫的人士如提供或企圖提供上述服務，即屬違法。一經循簡易程序定罪，可處第六級罰款及監禁三年，或一經循公訴程序定罪，可處監禁五年。



衞生署呼籲市民為保障個人健康，切勿光顧無牌牙醫接受漂牙或牙齒美白療程。在選用牙科服務前，市民可瀏覽香港牙醫管理委員會在網上公布的「註冊牙醫名單」，確認服務提供者的資格。市民如有懷疑，應避免接受該等服務，以策安全。

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