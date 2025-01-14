AI科技｜中大利用AI發現乾眼症藥物可「舊藥新用」　治療子宮「朱古力瘤」

▲ (中大醫學院提供)

中大醫學院表示，發現一種治療乾眼症的非類固醇抗炎藥物整合素抑制劑，可以以「舊藥新用」形式，抑制子宮異位內膜組織的生長，研究結果已於國際科研期刊《Advanced Science》發表。

子宮內膜異位症是指子宮內膜組織在子宮外部生長，又稱「朱古力瘤」，影響全球百分之5至15正值生育年齡的婦女。不過目前的止痛方式及荷爾蒙治療只能暫時緩解症狀，需要探索新治療方案。

中大與本地一間人工智能生物醫學科技公司合作，利用先進的人工智能輔助系統，發現一種調節免疫及抑制炎症過程的「環腺苷酸結合蛋白2」（GBP2）和負責細胞增殖和生物訊號傳導的「造血細胞激酶」（HCK），它們具有治療子宮內膜異位症的潛力，成功找出子宮內膜異位症的非荷爾蒙類新治療靶點。

研究團隊利用子宮內膜異位症的小鼠模型進行驗證，他們消除小鼠體內的GBP2和HCK蛋白後，發現異位內膜組織的體積和重量明顯減少，及抑制病變組織細胞的增長，更令部分病變組織細胞死亡。

領導研究的中大醫學院婦產科學系教研室主任及教授黃志超表示，確定GBP2和HCK作為新治療靶點，有助理解子宮內膜異位症的疾病發展機制，從而計劃更精準及有效的治療策略。GBP2和HCK在人體子宮內膜異位樣本中的基因表達更強，顯示與子宮內膜異位症有強烈關連。

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