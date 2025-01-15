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詐騙營｜12人之中11人在緬甸　1人在柬埔寨　卓孝業：泰國提供很多情報

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卓孝業率令專責小組，拜會泰國旅遊與體育部副部長和泰國旅遊警察局局長。（保安局）

保安局副局長卓孝業率領的專責小組，在泰國與政府部門會面，討論港人被誘拐禁錮從事電騙事件。卓孝業指泰方提供很多情報，現時未回港的12人之中，有11人在緬甸，1人在柬埔寨，重申會盡力營救。

卓孝業率令專責小組，拜會泰國國家警察總署督察長塔猜。（保安局）

卓孝業一連兩日到訪泰國，昨日與泰國司法部部長塔威及轄下執法部門首長會面，包括專責打擊販運人口活動的部門。今日他與泰國警方以及旅遊與體育部官員見面，並交換情報。

他指今年的罪案以騙案最多，手法大同小異，這些被誘拐的港人都是相信招聘工作宣傳而到達泰國，隨後被擄走，就是「搵快錢」的利誘手法。卓指香港已發出泰國黃色旅遊警示，不要去泰國與緬甸、老撾和柬埔寨邊境的地方，但目前無個案在泰國被擄走，所以在泰國旅遊仍然安全。

至於與泰方交換情報的詳情，卓孝業指泰國與毗鄰歷史上有很多溝通方式，有官方渠道，亦有非官方溝道，今次到訪泰國是有進展的，只是涉及港人人身安全而未能透露，強調泰國方面非常重視，並將推出一些措施確保訪泰旅客安全。

卓孝業率令專責小組，拜會泰國國家警察副總長。（保安局）

至於泰國保障旅客的措施，卓表示會有一系列公布，最新推出的24小時8種語言的求助熱綫，以及一按通話的求助App。

卓介紹泰國的求助App可以一按鍵即時對話，並展示位置，而SOS鍵會傳即時位置給當地警隊和熱綫中心，無論任何事例如在當地生病都非常有用。他們已經拿取了宣傳單張，並會協助向港人宣傳。

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