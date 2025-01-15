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至親離世︱男團成員生日前夕收外公離世噩耗　罕有發長文嘆要「愛得及時」

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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有男團成員在正日生日發文指，外公在他生日前夕離世，並傷心感嘆表示「所有嘢都要愛得及時」。

【ERROR/193/郭嘉駿】昨日（14日）是男團ERROR成員肥仔（梁業）及193（郭嘉駿）的生日，兩人今年一同迎來35歲。193早前跟400名粉絲提早慶祝生日，不過在正日生日，193卻在社交平台發長文，指外公在他生日前夕離世，並傷心感嘆表示「所有嘢都要愛得及時」。

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至親離世︱193生日前夕收公公離世噩耗

193昨晚在IG帖出600多字的長文懷緬至親，分享與外公過去的點滴。193透露童年時期，因父母要工作，平日都是由公公及婆婆照顧，每天晚飯後才返回自己的家，所以他跟外公關係特別親密。他指，長大後經常到外公的家吃飯，因為外公廚藝了得，煮得一手好餸，每次都會吃很多，每年更十分期待農曆新年，「佢親手整嘅蘿蔔糕好足料好好味，同出面買嘅蘿蔔糕根本冇得比」。

不過，193指雖然昨日是他的生日，卻在前一晚收到外公離世的噩耗，「以前每年生日都會收到公公畀我嘅生日利是，突然發覺原來以後都冇機會再收到」。他表示，一直以來覺得外公雖然年老，但頭腦仍然靈活，行動自如的四處走動，可惜最近一、兩年外公身體狀況急轉直下。

他憶述自己6年前加入娛樂圈，外公會經常留意他的節目、劇集及報道，「開始覺得終於可以令佢（外公）安心，令佢自豪，就算遇到咩唔開心、咩挫折，佢問起我都會話冇事，所有嘢都好順利，唔使擔心，直到真係賺到錢想請佢去旅行，先發覺佢身體條件已經唔許可。」

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至親離世︱193慨嘆只顧工作忽略外公

193又慨嘆自己工作忙碌而忽略外公，「搬咗屋想帶佢上嚟睇，買咗新車想帶佢兜風，開咗新餐廳想帶佢去食，一直覺得仲有大把時間唔使急住做，但原來所有嘢都要愛得及時」。

直至早前外公入院，他到醫院探望，外公對他說「多謝我嚟探佢」，193看到對方留彌狀態，不忍外公知道他哭，便走出了病房，前日再次到醫院，「佢已經冇再郁過，我仲未來得及多謝佢，佢就已經走咗」。

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至親離世︱喚醒公眾對親友要「愛得及時」

193在文中不僅流露對外公的不捨之情，亦喚醒公眾對家人、朋友要「愛得及時」，他傷心表示「呢幾日係我腦海不停徘徊住呢四個字『愛得及時』」。

網民紛紛在帖上留言慰問，「公公會感受到曬你嘅愛」、「公公會係另一國度守候住你」、「Take care 33，你公公冇離開你，永遠都在你心入面」，藝人盧覓雪亦留言表示「公公知道33乖豬！」。

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