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消委會智能電視2025｜首測55吋4K智能電視　低中價樣本功能勝OLED滿足一般需要【內附名單】

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 9 小時前

最後更新： 48 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

消委會首測55吋4K智能電視，低中價樣本功能勝OLED滿足一般需要。

【消委會 / 智能電視 / 超高清】消委會首次測試9款55吋超高清（4K）智能電視，發現低中價屏幕亦可滿足一般需要，但各款電視的功能表現懸殊，有樣本無障礙功能欠佳，網絡安全亦僅1款表現較好。

電視機幾乎是每個家庭不可或缺的電器，消委會測試9款55吋4K智能電視，涵蓋3款OLED、4款QD/Mini LED，及2款LED，售價介乎3,890至21,980元。

測試發現，OLED屏幕的每顆像素可獨立發光，能更細緻地呈現光暗層次，在畫質上有優勢。若以5分為滿分，3款樣本在4個範疇上均獲4至5分，當中三星 「QA55S90DAJXZK」和Sony「K-55XR80」整體畫質表現最好，獲4.5分，適合追求高畫質的消費者。

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消委會智能電視2025｜低中價屏幕亦可滿足一般需要

不過，根據專家觀賞評審，3類屏幕樣本在播放數碼廣播時的畫質差距不大，價格較低的LED及中價的QD/Mini LED樣本亦可滿足一般用戶需求。

但屬於QD/Mini LED電視的樂聲牌「TH-55MX950H」和LG「55QNED86TCA」，在偏側觀看時，亮度顯著下跌；前者反光情況亦最明顯。有1款LED樣本的音質也較薄弱，稍缺低音，未必能滿足對影音享受有高要求的消費者。

智能功能方面，樂聲牌「TH-55MX950H」在系統介面、用戶註冊及登入、程式商店及語音操控，均獲4.5分或以上、表現最好。而畫質較優勝和價格較高的3款OLED樣本，相關表現遜色，其中三星 「QA55S90DAJXZK」須用戶註冊才可使用；LG「OLED55B4PCA」的程式商店反應較慢，影響整體使用感受。

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消委會智能電視2025｜僅1款網絡安全表現較好

至於為方便長者或有需要人士而設的無障礙功能，三星的兩款樣本表現較佳，尤其是版面、字體放大及對比度設定，惟樂聲牌「TH-55MX950H」和創維LED電視機「55SUE8500」僅獲2.5分。

此外，網絡安全近年備受關注，但使用智能電視時，或忘記已連接網絡，若傳遞未加密數據和資料，可能有外洩風險。雖然全部樣本的數據傳遞均經加密，但僅樂聲牌「TH-55MX950H」表現達4分，其他樣本因缺乏明確退出選項、條款難以理解、未能展示選項對用戶的影響，及首次使用時未提供私隱設定選項等，僅獲2.5至3分。

消委會智能電視2025｜三星OLED獲4.5星最佳

整體而言，三星OLED電視「QA55S90DAJXZK」的表現最好，總評獲4.5星；其次LG「OLED55B4PCA」、Sony「K-55XR80」、樂聲牌「TH-55MX950H」、三星「QA55QN85DBJXZK」，及LG「55QNED86TCA」，總評均獲4星。

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記者：梁薾心

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