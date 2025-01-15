都市傳説︱東京JR駕駛員集體離奇不適頻瞌睡致飛站急停　求神祈福無效疑陷詛咒

▲ 東京JR駕駛員集體離奇不適頻瞌睡致飛站急停 求神祈福無效疑陷詛咒

【JR列車／JR駕駛員／中電病／瞌睡／詛咒】好詭異！日本東京JR駕駛員約3年前開始不斷有人在執勤途中突然出現身體不適，影響列車運行。據悉，駕駛員大多隸屬同一個乘務單位，謠言流傳工作場所水質與空氣有問題，但經查驗沒有發現異常，即使求神祈福後，類似事件仍繼續發生……

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據日媒報道，東京首都圈的JR駕駛員之間流傳著神秘的「中電病」謠言，原因是駕駛「中央‧總武線各站停車」列車的駕駛員，近年陸續出現身體不適症狀，甚至影響列車運行。

莫名瞌睡致列車急停

「中央‧總武線各站停車」列車，由千葉站開始，行經幕張、秋葉原等站，終點為三鷹站。在2024年11月20日，一列從三鷹開往千葉的JR列車在距離「市谷站」到站停車位置約7米處突然停下。30多歲的駕駛員事後解釋，在列車即將到站時，突然有一陣睡意襲來，便不小心打了瞌睡。而駕駛員在發車前進行安全確認時，並沒有發現任何健康問題。

至隔天11月21日，一列從中野開往津田沼的JR列車在停靠「四谷站」時，30多歲的駕駛員同樣因身體不適，無法繼續駕駛，導致該列車運行中斷約20分鐘，臨時更換駕駛員後恢復運行。

據悉，出現離奇不適的兩名駕駛員，都隸屬於JR中野站附近的「中野統括中心中野南乘務單位」，是一個有超過百年歷史的工作單位，在2024年9月之前被稱為「中野電車區」（簡稱「中電」）；約有220名負責「中央‧總武線各站停車」路段電車的駕駛員隸屬此單位。

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3年間出現43宗類似事件疑似詛咒

其實，在大約3年前開始，「中電」就頻繁出現有駕駛員身體不適，導致列車「飛站」等問題。據統計，截至去年11月底的3年期間，一共有43宗因駕駛員身體不適而中斷工作的案例。又因駕駛員大多隸屬同一個乘務單位，令人懷疑他們的工作場所是否異常；駕駛員之間亦流傳著「不知道是不是有人在工作場所的飲用水裡混入了安眠成分」的謠言。對此，JR東日本去年夏天正式派人對工作場所的自來水與熱水瓶裡的水質進行檢測，甚至分析空氣成分，但均無發現異常。

2024年8月，公司甚至請來神職人員舉行祈福儀式，但詭異情況未獲得改變，此後仍發生了5宗類似事件。

有JR相關人士表示，雖然山手線其他路線的具體數據尚不清楚，但這種離奇不適的情況，「每年最多只會發生幾次而已」。另一名有經驗的駕駛員表示，「中央‧總武線各站停車」路線，並沒有特別令人緊張的路段，駕駛的列車也並非是需要特別注意的舊款型號，夜班等勤務安排也和其他地方沒什麼不同，因此他對於事故頻生亦感到不解。

目前，為改善工作環境，JR東日本更換了值班室和更衣室的床鋪與置物櫃，並重新裝飾壁紙。同時，公司也成立包括由醫生等專業人士組成的應變團隊，將會持續調查駕駛員集體不適的原因。

同場加映：遊日注意 預防流感5大貼士

據日本厚生勞動省的報告顯示，由12月16日至22日的一周內，全國確診數字為211,049人，平均每天超過3萬人受感染。日本全國約5,000間醫療機構報告統計顯示，平均有42.66人確診，平均數值超過警報水平的30人。不少港人熱門旅遊地點確診數字亦高企，例如北海道確診數字有9,541宗，平均流感呈報個案數42.78宗；大阪亦錄得13,953宗確診個案，轄下衞生機構平均通報流感個案高達45.75宗；福岡縣則呈報了11,853宗，平均流感呈報個案數高達59.86宗。

昭和大學醫學部名譽教授二木芳人認為，若流感與新冠疫情同時擴大，在接下來的1月1日過年9天連假中很有可能迎來大流行，只要患者感染其中一種疾病後免疫力下降，就更容易罹患另一種疾病，形成「感染症骨牌效應」，尤其對免疫力較弱的老年人更是高風險族群。

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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