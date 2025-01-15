  • 22°C
香港時間：2025115日 (三) 13:44

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消委會隨行杯2025｜逾7成隨行杯公稱容量低於標示　6款漏水易翻側或致燙傷

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 17 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

消委會報告18款隨行杯保溫差異大，當中6款漏水或致燙傷，內附名單。

【消委會 / 隨行杯 / 保溫杯】近年不少市民會自備隨行杯來購買飲品。消委會測試18款隨行杯，多達14款量度得出「公稱容量」低於標示，佔整體數目77%，其中5款更低於標示逾10%，1款即使將水加至貼近甚或浸泡着杯蓋部分，其最大容量仍跟聲稱相差達兩成，消委會已轉交海關跟進。

此外，不少市民會自備隨行杯購買「珍奶」等台式飲品，但測試中有逾半附有吸管的隨行杯，均不時出現配料堵塞飲管的情況。另有1款隨行杯設計上闊下窄，可能有熱飲溢出而造成燙傷的風險。

電動車｜消委會去年收179宗投訴　有商場向閒置車主收取10倍充電費

消委會測試18款隨行杯，多達14款量度得出「公稱容量」低於標示。（消委會圖片）

消委會隨行杯2025｜按歐洲標準量度「公稱容量」　5款低於標示逾10%

消委會在市面購買18款隨行杯樣本，包括7款配備吸管的型號，11款屬一般隨行杯或咖啡杯款式，全部均附有杯蓋，聲稱容量介乎350至900毫升。

消委會根據歐洲標準量度「公稱容量」，即水位在杯蓋最低位置以下10毫米，當中5款包括「MUJI」、「24BOTTLES」、「DECATHLON」、「NATIONAL GEOGRAPHIC」及「PolrBear」的公稱容量均低於標示逾10%。

其中最便宜的一款，即售價80元的PolrBea不銹鋼保溫咖啡杯—靛藍色，其標示容量為420亳升，量得的公稱容量卻只有335亳升，差距逾2成。

與此同時，即使將水位加至貼近甚或浸泡着杯蓋部分以量度各樣本的「最大容量」時，其中1款「NATIONAL GEOGRAPHIC」經典保溫瓶—粽色，聲稱容量為600毫升的樣本，其量得的最大容量亦只有532毫升，仍低於標示11.33%。消委會除了已將試驗結果向供應商反映，同時轉交海關研究跟進。

童學園
升中面試︱升中面試自我介紹最強攻略　專家教分4部份部署切忌做1行為【附校長貼士天書】

消委會隨行杯2025｜大部分防漏效果理想 1款樣本設計較易失平衡翻側

使用隨行杯盛載飲品，萬一滲漏便需要清理善後。試驗以實驗室設計方法，先注水至樣本的公稱容量，然後將原有杯蓋封好，再上下倒轉1小時。結果發現6款樣本，包括「THERMOS」、「% ARABICA」、「DECATHLON」、「PoleBear」、「ZOJIRUSHI」及「STANLEY」均有漏水情況，其中「STANLEY」的「The Quencher H2.0 FlowState Tumbler-LILAC」防漏效果一般，因杯身設計為上闊下窄，有較厚重的手柄，不論是空杯還是滿水狀態下，均出現失去平衡情況，若用作盛載熱飲，有機會因翻側而令使用者燙傷。

消委會隨行杯2025｜僅3樣本可順暢飲用台式飲品配料

港人喜歡飲用台式飲品，有7款附有吸管的隨行杯標本，僅3款即「WOKY」、「RICOCAFE」酷力LITE和「elephant cuppa」在分別飲用附有珍珠、椰果和仙草等配料的飲品時感覺流暢，餘下4款包括「RICOCAFE」陶瓷塗層酷力杯、「ZOJIRUSHI」、「STANLEY」和「肩杯製所」，均不時出現配料堵塞飲管的情況，而吸管內徑尺寸、長度，以及吸管受杯蓋局限而未能靈活擺動等因素，都可能影響飲用配料的流暢度。

消委會建議，消費者使用隨行標時倒入的飲品不宜過量，建議加至杯口下約2厘米位置，以免關蓋時令飲品溢出燙傷，同時避免杯蓋的塑膠或矽膠物料因長時間浸泡而加快老化，影響密封和耐用性。

另外，消委會建議不要用作盛載汽水等有氣的碳酸飲品，以免內部壓力過大而令飲品噴出。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

洗面奶推薦︱《LDK》15款洗面奶大比拼　5款A級成分溫和潔淨不黏膩最平$14
12:12 2025/01/14
洗面奶推薦︱《LDK》15款洗面奶大比拼　5款A級成分溫和潔淨不黏膩最平$14
消委會潤膚露推薦｜消委會測試40款嬰幼兒潤膚乳　15款不含致敏香料安全清單
17:00 2025/01/14
消委會潤膚露推薦｜消委會測試40款嬰幼兒潤膚乳　15款不含致敏香料安全清單
消委會智能電視2025｜首測55吋4K智能電視　低中價樣本功能勝OLED滿足一般需要
今日 10:07
消委會智能電視2025｜首測55吋4K智能電視　低中價樣本功能勝OLED滿足一般需要

你可能感興趣

洗面奶推薦︱《LDK》15款洗面奶大比拼　5款A級成分溫和潔淨不黏膩最平$14
12:12 2025/01/14
洗面奶推薦︱《LDK》15款洗面奶大比拼　5款A級成分溫和潔淨不黏膩最平$14
消委會潤膚露推薦｜消委會測試40款嬰幼兒潤膚乳　15款不含致敏香料安全清單
17:00 2025/01/14
消委會潤膚露推薦｜消委會測試40款嬰幼兒潤膚乳　15款不含致敏香料安全清單
消委會智能電視2025｜首測55吋4K智能電視　低中價樣本功能勝OLED滿足一般需要
今日 10:07
消委會智能電視2025｜首測55吋4K智能電視　低中價樣本功能勝OLED滿足一般需要
消委會 家品 網上購物

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

雙宋離婚｜宋慧喬首談與宋仲基離婚　5年來慘遭無數謾罵每天做1事療傷
雙宋離婚｜宋慧喬首談與宋仲基離婚　5年來慘遭無數謾罵每天做1事療傷
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
急症室最長等候時間（01月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月15日 時間12:05）
台灣流感丨台灣流感大爆發　1周就診近14萬人次創10年新高 　10多歲少年染流感不治
台灣流感丨台灣流感大爆發　1周就診近14萬人次創10年新高 　10多歲少年染流感不治
女星衰老︱61歲「周星馳愛將」秘嫁億萬富豪近況曝光　居民樓下低調食粥1舉動盡顯老態
女星衰老︱61歲「周星馳愛將」秘嫁億萬富豪近況曝光　居民樓下低調食粥1舉動盡顯老態