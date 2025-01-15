消委會隨行杯2025｜逾7成隨行杯公稱容量低於標示　6款漏水易翻側或致燙傷

▲ 消委會報告18款隨行杯保溫差異大，當中6款漏水或致燙傷，內附名單。

【消委會 / 隨行杯 / 保溫杯】近年不少市民會自備隨行杯來購買飲品。消委會測試18款隨行杯，多達14款量度得出「公稱容量」低於標示，佔整體數目77%，其中5款更低於標示逾10%，1款即使將水加至貼近甚或浸泡着杯蓋部分，其最大容量仍跟聲稱相差達兩成，消委會已轉交海關跟進。

此外，不少市民會自備隨行杯購買「珍奶」等台式飲品，但測試中有逾半附有吸管的隨行杯，均不時出現配料堵塞飲管的情況。另有1款隨行杯設計上闊下窄，可能有熱飲溢出而造成燙傷的風險。

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▲ 消委會測試18款隨行杯，多達14款量度得出「公稱容量」低於標示。（消委會圖片）

消委會隨行杯2025｜按歐洲標準量度「公稱容量」 5款低於標示逾10%

消委會在市面購買18款隨行杯樣本，包括7款配備吸管的型號，11款屬一般隨行杯或咖啡杯款式，全部均附有杯蓋，聲稱容量介乎350至900毫升。

消委會根據歐洲標準量度「公稱容量」，即水位在杯蓋最低位置以下10毫米，當中5款包括「MUJI」、「24BOTTLES」、「DECATHLON」、「NATIONAL GEOGRAPHIC」及「PolrBear」的公稱容量均低於標示逾10%。

其中最便宜的一款，即售價80元的PolrBea不銹鋼保溫咖啡杯—靛藍色，其標示容量為420亳升，量得的公稱容量卻只有335亳升，差距逾2成。

與此同時，即使將水位加至貼近甚或浸泡着杯蓋部分以量度各樣本的「最大容量」時，其中1款「NATIONAL GEOGRAPHIC」經典保溫瓶—粽色，聲稱容量為600毫升的樣本，其量得的最大容量亦只有532毫升，仍低於標示11.33%。消委會除了已將試驗結果向供應商反映，同時轉交海關研究跟進。

消委會隨行杯2025｜大部分防漏效果理想 1款樣本設計較易失平衡翻側

使用隨行杯盛載飲品，萬一滲漏便需要清理善後。試驗以實驗室設計方法，先注水至樣本的公稱容量，然後將原有杯蓋封好，再上下倒轉1小時。結果發現6款樣本，包括「THERMOS」、「% ARABICA」、「DECATHLON」、「PoleBear」、「ZOJIRUSHI」及「STANLEY」均有漏水情況，其中「STANLEY」的「The Quencher H2.0 FlowState Tumbler-LILAC」防漏效果一般，因杯身設計為上闊下窄，有較厚重的手柄，不論是空杯還是滿水狀態下，均出現失去平衡情況，若用作盛載熱飲，有機會因翻側而令使用者燙傷。

消委會隨行杯2025｜僅3樣本可順暢飲用台式飲品配料

港人喜歡飲用台式飲品，有7款附有吸管的隨行杯標本，僅3款即「WOKY」、「RICOCAFE」酷力LITE和「elephant cuppa」在分別飲用附有珍珠、椰果和仙草等配料的飲品時感覺流暢，餘下4款包括「RICOCAFE」陶瓷塗層酷力杯、「ZOJIRUSHI」、「STANLEY」和「肩杯製所」，均不時出現配料堵塞飲管的情況，而吸管內徑尺寸、長度，以及吸管受杯蓋局限而未能靈活擺動等因素，都可能影響飲用配料的流暢度。

消委會建議，消費者使用隨行標時倒入的飲品不宜過量，建議加至杯口下約2厘米位置，以免關蓋時令飲品溢出燙傷，同時避免杯蓋的塑膠或矽膠物料因長時間浸泡而加快老化，影響密封和耐用性。

另外，消委會建議不要用作盛載汽水等有氣的碳酸飲品，以免內部壓力過大而令飲品噴出。

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