消委會｜電動車續航力與電池容量不成正比　同類電動車耗電量最多相差25%

▲ 消委會測試發現，電動車充電池容量高低與續航力未必成正比。（朱永倫攝）

電動車日漸普及，消費者委員會今日（15日）引述國際消費者研究及試驗組織最新發表的汽車測試報告，發現充電池容量高低與續航力未必成正比，而屬於不同品牌的同類電動車，平均耗電量可相差達25%，根據平均耗電量推算出的續航距離，最高更可相差逾1倍。

▲ 消費者委員會最新測試報告，發現同一樣本的歐洲測試樣本與本港出售的規格未必相同，而電動車續航力與電池容量未必成正比。（經濟日報圖片）

在政府推出電動車「一換一」首次登記稅寬減計劃推動下，截至去年11月，電動私家車佔整體私家車總數已達約17%，而電動私家車佔新登記私家車的比例亦躍升至大約7成。

報告涵蓋19款電動車，分別於歐美、內地及其他亞洲地區生產，售價介乎19.9萬至169.9萬的電動車，聲稱最大馬力介乎118匹至544匹不等，當中1款屬於「城市小車」、8款為「小型家庭汽車」、7款為「大型家庭汽車」、1款「行政人員汽車」，以及2款價錢最高的「豪華汽車」。

測試發現，即使屬同一類別的電動車樣本，基於設計、用料和重量等因素，能源效率差別亦可以很大。例如，在7款屬「大型家庭汽車」類別的樣本中，日產（Nissan）ARIYA每百公里平均耗電量最高，為21.3千瓦小時；而最低為豐田（Toyota） bZ4X，為17千瓦小時，平均耗電量相差達25%。

▲ 消委會測試發現，電動車充電池容量高低與續航力未必成正比。（朱永倫攝）

報告亦發現，耗電量與電動車的馬力未必有直接關係，受不少港人歡迎的Tesla Model Y，其耗電量與日產ARIYA相近，但卻存在較大的馬力差異。Tesla的Model Y Maximum Range聲稱最大馬力為514匹，而日產ARIYA僅為218匹，相差逾1.3倍。

同時，電動車的充電池容量高低，與續航力未必成正比。其中聲稱充電池容量最高（105.7千瓦小時）的寶馬BMW i7 xDrive60，其推算續航距離為546公里，排名第3；而排行第2的平治EQE SUV 350+，其推算續航距離為559公里，但其聲稱電池容量反而較低，僅90.6千瓦小時。至於富士Solterra及豐田bZ4X聲稱電池容量相同，均為71.4千瓦小時，但兩者續航距離分別為353公里及412公里，相差近 60公里。

▲ 消委會測試發現，電動車充電池容量高低與續航力未必成正比。（朱永倫攝）

此外，測試比較不同電動車樣本，以快速充電器將電量由10%充至80%所需的時間，結果相當參差，由17分鐘至48分鐘不等。

保時捷Taycan Performancce Battery Plus的電池容量為105千瓦小時，但其充電時間最快，僅需17分鐘即可充八成電。而ORA Funky Cat的電池容量僅63.1千瓦小時，但其充電時間最長，需時48分鐘。反觀電池容量相若的日產ARIYA，其電池容量為63千瓦小時，卻只需32分鐘即可充八成電。

消委會提醒，歐洲測試樣本與本港出售的版本規格未必完全相同，故測試結果只供參考，籲消費者選購時應向代理商查詢香港版本的規格詳情，並親身試駕。

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