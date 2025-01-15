消委會電動輪椅2025｜電動輪椅月租相差逾5倍　建議消費者留意租賃條款

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【消委會 / 電動輪椅 / 輪椅租賃】消委會蒐集市面上10間機構的電動輪椅租賃資料，發現每月租金由400至2,500元不等，相差逾5倍。

一部電動輪椅售價動輒數千至數萬元，若因短暫傷患作短期代步之用，租用較為化算。消委會搜集了10間提供出租電動輪椅服務機構的資料，包括6間非牟利機構和4間商業機構，租金介乎每周200至800元，或每月400至2,500元不等；按金介乎0至1.2萬元；租用期由最少1周起至不設上限；

運送服務方面，4間機構沒有提供服務，其餘6間則按地區收取運費。就故障處理安排，6間機構可安排專人上門檢查或維修，3間要求租用者自行把電動輪椅送回，如需機構上門收取輪椅維修，租用者或需自付運費，有1間機構更沒提供維修服務。

而若在租用後才發現電動輪椅尺寸不合適，大部分機構可提供更換服務，但租用人要負責相關運費。消委會建議需長時間租用的消費者，多比較電動輪椅的租後服務，選擇檢查及維修服務較全面的機構。

消委會又提到，電動輪椅行駛速度可以比步行更快，不時有使用者在路上「風馳電掣」，提醒消費者若因疏忽而造成人身傷亡或財物損失，有可能要負上民事責任。倘在租用電動輪椅期間不幸發生意外，更要留意部分機構在租賃條款上表明，不會為租用者在使用時發生的意外負上任何責任。

消委會建議，當局明確要求電動輪椅的品質安全，例如必須符合國際安全標準、使用者須購買保險、限制其最高行駛速度等。

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記者：梁薾心