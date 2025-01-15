  • 22°C
香港時間：2025115日 (三) 16:21

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

時尚速報｜英國大熱毛公仔Jellycat推蛇年限定　小青蛇吊飾入門價$245

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

適逢蛇年將至，以蛇為造型的毛公仔立即登場，圖中最大的蛇毛公仔名為Cizi。（$415/圖片品牌提供）

談大熱玩偶，最近不得不提來自日本的Chiikawa，它的爆紅現象，甚至出現炒賣和搶購，認真厲害，至於另一個大熱的就要數到Jellycat。
這個成立於1999年的英國玩具品牌，由Thomas Gatacre和William Gatacre兄弟在倫敦成立，雖然已有26年的歷史，但卻姍姍來遲於去年突然給港人認識，一時間大家都爭相「收養」。

箇中原因除了品牌的毛公仔自推出以來堅持選用高級柔軟的毛絨縫製外，其面料亦通過安全測試，而毛公仔內的填充物是高質素材，使其洗濯後仍然保持玩偶形狀。

此外，為了加強顧客與產品的「感情線」，聰明的母公司Jellycat Inc.於每個毛公仔都會有著印上Please look after me字樣的吊牌，這對小朋友來說，與其說是玩具，倒不如更像是一位能夠朝夕共對的好朋友。

點擊圖片放大
+4
+3

而隨著中國蛇年將至，剛剛Jellycat亦推出蛇毛公仔，每個均有名字。誠然，以蛇造型為賣點的毛公仔，從來都不是市場上主流最討人歡心的形象，但看過那趣緻的製成品，說不定你的小朋友會立即擁它入懷。

產品查詢：Lane Crawford（2118 2288）

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

時尚速報｜蛇年限量版球鞋上架　adidas+On+Converse+Nike祝大家健步如飛
11:46 2025/01/13
時尚速報｜蛇年限量版球鞋上架　adidas+On+Converse+Nike祝大家健步如飛
時尚速報｜Dior Men再度夥拍街頭藝術家Kaws　推蛇年迪奧商標聯乘系列
16:01 2025/01/08
時尚速報｜Dior Men再度夥拍街頭藝術家Kaws　推蛇年迪奧商標聯乘系列
Louis Vuitton三度夥拍村上隆 全新Monogram Multicolore第一章即日上架
13:11 2025/01/02
Louis Vuitton三度夥拍村上隆 全新Monogram Multicolore第一章即日上架

你可能感興趣

時尚速報｜蛇年限量版球鞋上架　adidas+On+Converse+Nike祝大家健步如飛
11:46 2025/01/13
時尚速報｜蛇年限量版球鞋上架　adidas+On+Converse+Nike祝大家健步如飛
時尚速報｜Dior Men再度夥拍街頭藝術家Kaws　推蛇年迪奧商標聯乘系列
16:01 2025/01/08
時尚速報｜Dior Men再度夥拍街頭藝術家Kaws　推蛇年迪奧商標聯乘系列
Louis Vuitton三度夥拍村上隆 全新Monogram Multicolore第一章即日上架
13:11 2025/01/02
Louis Vuitton三度夥拍村上隆 全新Monogram Multicolore第一章即日上架
玩具 消費種類 農曆新年

最高瀏覽

雙宋離婚｜宋慧喬首談與宋仲基離婚　5年來慘遭無數謾罵每天做1事療傷
雙宋離婚｜宋慧喬首談與宋仲基離婚　5年來慘遭無數謾罵每天做1事療傷
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
急症室最長等候時間（01月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月15日 時間12:05）
台灣流感丨台灣流感大爆發　1周就診近14萬人次創10年新高 　10多歲少年染流感不治
台灣流感丨台灣流感大爆發　1周就診近14萬人次創10年新高 　10多歲少年染流感不治
女星衰老︱61歲「周星馳愛將」秘嫁億萬富豪近況曝光　居民樓下低調食粥1舉動盡顯老態
女星衰老︱61歲「周星馳愛將」秘嫁億萬富豪近況曝光　居民樓下低調食粥1舉動盡顯老態