時尚速報｜英國大熱毛公仔Jellycat推蛇年限定　小青蛇吊飾入門價$245

▲ 適逢蛇年將至，以蛇為造型的毛公仔立即登場，圖中最大的蛇毛公仔名為Cizi。（$415/圖片品牌提供）

談大熱玩偶，最近不得不提來自日本的Chiikawa，它的爆紅現象，甚至出現炒賣和搶購，認真厲害，至於另一個大熱的就要數到Jellycat。

這個成立於1999年的英國玩具品牌，由Thomas Gatacre和William Gatacre兄弟在倫敦成立，雖然已有26年的歷史，但卻姍姍來遲於去年突然給港人認識，一時間大家都爭相「收養」。

箇中原因除了品牌的毛公仔自推出以來堅持選用高級柔軟的毛絨縫製外，其面料亦通過安全測試，而毛公仔內的填充物是高質素材，使其洗濯後仍然保持玩偶形狀。

此外，為了加強顧客與產品的「感情線」，聰明的母公司Jellycat Inc.於每個毛公仔都會有著印上Please look after me字樣的吊牌，這對小朋友來說，與其說是玩具，倒不如更像是一位能夠朝夕共對的好朋友。

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而隨著中國蛇年將至，剛剛Jellycat亦推出蛇毛公仔，每個均有名字。誠然，以蛇造型為賣點的毛公仔，從來都不是市場上主流最討人歡心的形象，但看過那趣緻的製成品，說不定你的小朋友會立即擁它入懷。

產品查詢：Lane Crawford（2118 2288）

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