親子自助餐優惠｜香港維港凱悅尚萃酒店自助餐買一送一　$200起任食鱈場蟹腳/波士頓龍蝦/鮑魚

▲ 香港維港凱悅尚萃酒店自助餐買一送一！

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】放假想一家大細去食大餐？香港維港凱悅尚萃酒店推出自助餐買一送一優惠，人均$200起（未加一）歎全新「東南亞薈萃自助餐」，晚餐更有鱈場蟹腳、波士頓龍蝦、磯煮鮑魚，優惠於今日（15日）開售，即睇詳情！

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自助餐優惠｜香港維港凱悅尚萃酒店自助餐

香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳推出全新「東南亞薈萃自助餐」，精選美食包括越式香茅豬扒、馬來西亞炒貴刁、叄巴醬香料烤雞、冬蔭功酸辣湯等。甜品控必試多款東南亞風味的特色甜點，如越南咖啡千層糕、斑蘭戚風蛋糕、印尼千層蛋糕等。

晚餐限定供應鱈場蟹腳、醃製小龍蝦等海鮮，還有泰式生蝦青檸酸辣汁、和牛越式湯粉、星洲胡椒炒大蝦（平日供應）、泰式奶凍加煉奶、芒果糯米飯。至於周末提供菲律賓燒乳豬、波士頓龍蝦、磯煮鮑魚等。

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自助餐優惠｜農曆新年送蠔皇扣鮑魚鴨掌

餐廳亦預農曆新年公眾假期期間（1月29至31日），特別推出賀年美饌，包括撈起、新年盆菜、古法蒸比目魚、蒜蓉茄汁大蝦，以及蠔皇扣鮑魚鴨掌（晚餐供應，每位一隻）等。

自助餐優惠｜香港維港凱悅尚萃酒店自助餐詳情

預訂日期：1月15日12:00至1月21日23:59

用餐日期：1月18日至2月28日

【KKday 買一送一】東南亞薈萃自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30）

優惠價：

星期一至五 $442/2位，平均$221/位（原價$884/2位）

星期六至日及公眾假期 $564/2位，平均$282/位（原價$1,128/2位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 買一送一】東南亞薈萃自助晚餐

用餐時間：18:00 – 22:00

優惠價：

星期一至四 $830/2位，平均$415/位（原價$1,661/2位）

星期五至日及公眾假期 $886/2位，平均$443/位（原價$1,772/2位）

（已包括原價加一服務費）

香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳

地址：北角北角邨里1號 香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓（地圖）

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