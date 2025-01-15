唐詩詠麵包店｜視后唐詩詠麵包店被批態度惡劣疑趕客　顧客發文狂數3宗罪：難道我冇俾錢？

▲ 唐詩詠麵包店被批態度惡劣疑趕客，顧客發文狂數3宗罪：難道我冇俾錢？唐詩詠咁回應。

【唐詩詠 / 33Cubread / 麵包店】藝人唐詩詠於銅鑼灣開設的日式土司專門店自開店以來人氣火旺，每日都有數以百計的人在門外排隊購買。不過，麵包店在十分受歡迎的同時亦數次引起爭議，日前更有內地顧客在小紅書發帖批評店員態度惡劣，疑似趕客。

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明星食店｜唐詩詠麵包店被批態度惡劣疑趕客

該名內地客發文表示，唐詩詠開設的麵包店雖出品不俗，惟購買過程令其氣憤。他稱於店外排隊等候時間約半小時，進店選購時還未查看所有的麵包種類便被店員催促，要求盡快挑選並付款，結帳後收據更被店員隨意丟在檯面。

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樓主對此十分不滿，表示「下次請我都不去」，又反問道「難道我唔俾錢？」、「你哋係咪想趕客？」，更指明店內其中2名職員態度尤為惡劣，「2個店員尤其惡劣，一個捲毛小哥，另一個忘記咩樣了」。

明星食店｜唐詩詠：我哋會積極培訓員工

該帖引起熱議，曾到店消費的網民認同店內職員態度仍需改進，亦有不少人指出該店其他問題，「態度不好堅決不會去」、「確實店員服務態度一般，不友好」、「同感，睇都未睇就催，態度極差，埋單都係，單都無，問多句都唔得」，隨後樓主留言建議唐詩詠，「看來大家都對店員好大意見，真係好好培訓一下你哋班員工」。

▲ 唐詩詠麵包店33Cubread。（33cubread Instagram）

唐詩詠今日（15日）上午於IG回應此事：

呢兩位無乜工作經驗20歲嘅年輕人，由開業到現在同我哋一齊經歷咗唔少，當中少不免學習、犯錯、學習，不過我感恩佢哋，雖然年紀細，但會承認自己嘅錯誤，呢方面要讚一下，而佢哋都好努力地去學習。 服務性行業有好多事需要學習，例如語氣啦、講嘢要有尾音啦，即使失戀或者心情唔好都唔能夠帶返公司㗎，我哋會一路積極地培訓員工，有需要時再加心理嘅輔導，服務性行業真係唔容易，我哋一齊加油啦！

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