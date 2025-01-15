王星事件｜台灣火舞表演者求職被騙至緬甸詐騙營終脫身　憶園區受刑慘況：上千人受騙 曾遇兩港女

【賣豬仔／緬甸／謝岳鵬】27歲台灣火舞表演者謝岳鵬去年前往泰國應徵海外表演工作受騙，遭拐賣至緬甸詐騙園區，其家人發現他失聯後報警。經台灣泰國兩邊警方合作下，被順利救出的謝岳鵬，昨日（14日）終平安返台，更透露園區受害人上千，曾見過有2名香港女生。

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綜合台灣傳媒報道，27歲的台灣火舞表演者謝岳鵬早前於Facebook看到工作邀約，於是不虞有詐，在去年12月25日搭機赴泰，惟抵步曼谷後，經過7、8小時的車程及船程，才發現「貨不對辦」。

抵達泰國時搭車又搭船，過河後發現都是武裝軍人，才發現不對勁

可惜此時因應對方的武裝威嚇，謝不能脫身，不但被沒收手機後，更被送往詐騙園區。由於其家人發現謝岳鵬最後電話定位在緬甸，更被威脅要支付數萬美元贖金，於是立即向台灣警方報案求助，經過台緬雙方努力，才成功將謝岳鵬救出。

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相隔20日，謝岳鵬昨日（14日）終於回到台灣，被問起園區情況時，他哽咽表示情況十分糟糕，目測園區受害者至少有上千人，亦遇見2名來自香港的女生，不過他指女生後來已被贖走，又指自己到步第一天已經受刑：

第一次進去就......，被銬進小黑屋裡面五天，不會放你下來，然後也不會讓你，放下來好好睡覺，然後第一天進去我就被打，從腹部、肚子、胸口，甚至頭部、臉部都會被打....而且每天都會被罰在太陽下暴曬，上午曬3個小時，下午可能會再曬3個小時。

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謝岳鵬又指，詐騙公司的高層都是中國人，而被抓來的人主要來自大陸、台灣、香港和馬來西亞，並被要求從事詐騙工作，見過年齡最小的只有約19歲。劫後餘生的他因此提醒大眾，要警惕海外工作，沒有把握的地方就不要去。

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而早前被「賣豬仔」的內地男演員王星，於當地時間1月7日下午3至4時獲救，由緬甸移交入境泰國。他在警方公務機上講述了自己失聯的過程，其中被問及「你過河後，知道那裏已經不是泰國了嗎？」王星稱自己並不知道，直到武裝人員把他推進車，他才意識到身處地可能不是泰國，而是在別的國家。

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