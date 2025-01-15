  • 22°C
香港時間：2025115日 (三) 16:22

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王星事件｜台灣火舞表演者求職被騙至緬甸詐騙營終脫身　憶園區受刑慘況：上千人受騙 曾遇兩港女

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

【賣豬仔／緬甸／謝岳鵬】27歲台灣火舞表演者謝岳鵬去年前往泰國應徵海外表演工作受騙，遭拐賣至緬甸詐騙園區，其家人發現他失聯後報警。經台灣泰國兩邊警方合作下，被順利救出的謝岳鵬，昨日（14日）終平安返台，更透露園區受害人上千，曾見過有2名香港女生。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜骨質疏鬆易致骨折？醫生拆解產後骨質疏鬆　教2招預防方法

綜合台灣傳媒報道，27歲的台灣火舞表演者謝岳鵬早前於Facebook看到工作邀約，於是不虞有詐，在去年12月25日搭機赴泰，惟抵步曼谷後，經過7、8小時的車程及船程，才發現「貨不對辦」。

抵達泰國時搭車又搭船，過河後發現都是武裝軍人，才發現不對勁

可惜此時因應對方的武裝威嚇，謝不能脫身，不但被沒收手機後，更被送往詐騙園區。由於其家人發現謝岳鵬最後電話定位在緬甸，更被威脅要支付數萬美元贖金，於是立即向台灣警方報案求助，經過台緬雙方努力，才成功將謝岳鵬救出。

點擊圖片放大
+4
+3

相隔20日，謝岳鵬昨日（14日）終於回到台灣，被問起園區情況時，他哽咽表示情況十分糟糕，目測園區受害者至少有上千人，亦遇見2名來自香港的女生，不過他指女生後來已被贖走，又指自己到步第一天已經受刑：

第一次進去就......，被銬進小黑屋裡面五天，不會放你下來，然後也不會讓你，放下來好好睡覺，然後第一天進去我就被打，從腹部、肚子、胸口，甚至頭部、臉部都會被打....而且每天都會被罰在太陽下暴曬，上午曬3個小時，下午可能會再曬3個小時。

點擊圖片放大
+4
+3

謝岳鵬又指，詐騙公司的高層都是中國人，而被抓來的人主要來自大陸、台灣、香港和馬來西亞，並被要求從事詐騙工作，見過年齡最小的只有約19歲。劫後餘生的他因此提醒大眾，要警惕海外工作，沒有把握的地方就不要去。

同場加映: 王星獲救︱被「賣豬仔」演員王星獲救公開失聯過程被迫剃頭　揭至少50人被困詐騙園區大樓

而早前被「賣豬仔」的內地男演員王星，於當地時間1月7日下午3至4時獲救，由緬甸移交入境泰國。他在警方公務機上講述了自己失聯的過程，其中被問及「你過河後，知道那裏已經不是泰國了嗎？」王星稱自己並不知道，直到武裝人員把他推進車，他才意識到身處地可能不是泰國，而是在別的國家。

點擊圖片放大
+12
+11

相關文章:

王星獲救︱被「賣豬仔」演員王星獲救公開失聯過程被迫剃頭 揭至少50人被困詐騙園區大樓

遊泰注意｜00後男模泰緬邊境失聯疑被「賣豬仔」 家人求助：經歷與王星相似

王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚 反詐專家分析3步成關鍵

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

遊泰注意丨比KK園更可怕的「泰昌園區」　男子被賣豬仔爆唯一可離開條件：無人成功過
19:50 2024/11/22
遊泰注意丨比KK園更可怕的「泰昌園區」　男子被賣豬仔爆唯一可離開條件：無人成功過
緬北電騙｜20歲男電騙園區慘死　母傾家蕩產贖兒被騙百萬驚聞噩耗
18:32 2025/01/02
緬北電騙｜20歲男電騙園區慘死　母傾家蕩產贖兒被騙百萬驚聞噩耗
王星事件｜台灣火舞表演者求職被騙至緬甸詐騙營終脫身　憶園區受刑慘況：上千人受騙 曾遇兩港女
今日 13:38
王星事件｜台灣火舞表演者求職被騙至緬甸詐騙營終脫身　憶園區受刑慘況：上千人受騙 曾遇兩港女

你可能感興趣

遊泰注意丨比KK園更可怕的「泰昌園區」　男子被賣豬仔爆唯一可離開條件：無人成功過
19:50 2024/11/22
遊泰注意丨比KK園更可怕的「泰昌園區」　男子被賣豬仔爆唯一可離開條件：無人成功過
緬北電騙｜20歲男電騙園區慘死　母傾家蕩產贖兒被騙百萬驚聞噩耗
18:32 2025/01/02
緬北電騙｜20歲男電騙園區慘死　母傾家蕩產贖兒被騙百萬驚聞噩耗
王星事件｜台灣火舞表演者求職被騙至緬甸詐騙營終脫身　憶園區受刑慘況：上千人受騙 曾遇兩港女
今日 13:38
王星事件｜台灣火舞表演者求職被騙至緬甸詐騙營終脫身　憶園區受刑慘況：上千人受騙 曾遇兩港女
健康問題 香港 台灣

最高瀏覽

雙宋離婚｜宋慧喬首談與宋仲基離婚　5年來慘遭無數謾罵每天做1事療傷
雙宋離婚｜宋慧喬首談與宋仲基離婚　5年來慘遭無數謾罵每天做1事療傷
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
急症室最長等候時間（01月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月15日 時間12:05）
台灣流感丨台灣流感大爆發　1周就診近14萬人次創10年新高 　10多歲少年染流感不治
台灣流感丨台灣流感大爆發　1周就診近14萬人次創10年新高 　10多歲少年染流感不治
女星衰老︱61歲「周星馳愛將」秘嫁億萬富豪近況曝光　居民樓下低調食粥1舉動盡顯老態
女星衰老︱61歲「周星馳愛將」秘嫁億萬富豪近況曝光　居民樓下低調食粥1舉動盡顯老態