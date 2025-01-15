結業潮︱大埔27年舊式快餐店結業執笠告示18個字　道出經營飲食業苦況

▲ 大埔27年舊式快餐店新可樂快樂結業。

【結業潮/童年回憶/快餐店/大埔】橙色汁及橙色快餐碟是不少人去快餐店的童年回憶！現在香港的舊式快餐店已經買少見少。屹立於大埔27年的舊式快餐店新可樂快餐，在門外貼上告示，表示在1月28日結業，感謝街坊27年來的支持。

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新可樂快餐貼出3張告示宣布結業，老闆引用歌神許冠傑的名曲《急流勇退》其中兩句歌詞「名成利就人人想擁有，誰料此刻只嚮往自由」，道出經營飲食業困身的苦況。

另一張告示是「本店1月底租約期滿，光榮結業，感謝街坊27年支持包容。」及最後一張寫著「免頂手費，有興趣內洽。」看來老闆是找到知音人讓快餐店延續下去。

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新可樂快餐馳名炸大雞髀、西多士及腸仔豬扒飯，膠碟及橙色茄汁是不少80年代成長的童年回憶，不少網民都留言不捨，有網民在fb群組「童年回憶 總是係美好 」貼上腸仔豬扒飯的圖片寫道「港式快餐店,真越嚟越少」，留言區說「小店真係要珍惜」、「我童年時80年代中已經有幫襯！」。

地址: 大埔汀角路10號大元邨泰榮樓地下13號舖 營業時間: 星期一至日:07:30 - 17:00

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