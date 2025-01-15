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寵物洗邋遢｜戶戶送夥Pet Line推狗奴「執金」神器　蛇年抓一抓金銀滿屋

休閒消費

發布時間： 2 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

戶戶送特別與寵物用品連鎖店 Pet Line推「金銀滿屋執金神器」，讓各狗奴每次「執金」都如有神助，全年都橫財就手、不勞而獲！

年廿八將至，又是一年一度洗邋遢的日子。為讓一眾毛孩及狗奴來年可更得心應手、萬事如意，戶戶送特別與寵物用品連鎖店 Pet Line推「金銀滿屋執金神器」，讓各狗奴每次「執金」都如有神助，全年都橫財就手、不勞而獲！

由1月17日至28日，大家於戶戶送生活百貨在 Pet Line 中環分店、元朗泰祥街分店、屯門市廣場分店、堅尼地城 分店、荃灣分店、九龍灣分店、馬鞍山分店、銅鑼灣分店、將軍澳中心分店、及佐敦分店購物滿$600，便可於結帳前選擇免費加購「金銀滿屋執金神器」乙個，以及 Purodora Lab 無矽貓狗除臭護毛噴霧 110ml 乙支（橄欖油捲毛／牛油果長毛／米糠油低敏）。

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升中面試︱升中面試自我介紹最強攻略　專家教分4部份部署切忌做1行為【附校長貼士天書】

毛孩腸道健康、「出入平安」固然值得高興，但便便的潮濕軟糯手感總叫人感到尷尬，如不慎在過程中弄髒雙手更是讓人感到懊惱！有見及此，戶戶送聯乘Pet Line推出「金銀滿屋執金神器」，貼心地為各位狗奴解決這個幸福的煩惱！

神器在手，大家只需套上拾便袋，再輕鬆一拉手柄，即可零接觸地清理愛犬便便。

神器在手，大家只需套上拾便袋，再輕鬆一拉手柄，即可零接觸地清理愛犬便便。「金銀滿屋執金神器」設計精巧，容易收納之餘亦方便隨身攜帶，絕對是狗奴必備佳品，讓大家蛇年過得盤滿缽滿！

此外，Pet Line 亦為戶戶送客戶提供多款精選大熱產品優惠，其中包括：

韓國Sajo Opti-One狗罐頭 90g （雞肉+吞拿魚+亞麻籽、雞肉+吞拿魚+燕麥、雞肉+胡蘿蔔+薯仔） 

韓國SAJO貓罐頭90g （吞拿魚+三文魚、吞拿魚+蟹柳、吞拿魚+雞胸肉、吞拿魚+鯷魚、吞拿魚+鰹魚、雙重吞拿魚）  

Altimate Pet 貓貓維生素補充粉 200g （蔓越莓、牛磺酸、益生菌、頼氨酸）     

同場加映：指定生活百貨商戶折扣優惠

另外，戶戶送推出全新限時優惠，由即日起到 2 月 16 日，大家只需於戶戶送平台指定生活百貨商戶下單，即可獲得高達 6 折優惠，指定商戶包括：戶戶超市、百佳超級市場、馬莎、Feather & Bone、AEON、city'super 等。

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