最美星二代｜56歲翁虹與17歲女兒成最美閨蜜　母女齊體驗生活：生女兒的快樂

▲ 56歲翁虹與17歲女兒顏值超高，似姊妹多過母女！

【翁虹／女兒劉蒔／星二代】56歲「美魔女」翁虹經歷兩段婚姻，與現任丈夫育有17歲女兒劉蒔，劉蒔遺傳了媽媽的優良基因，長得相當標致，而且有「最美星二代」美譽！翁虹不時跟愛女拍片分享日常，最新影片就講到和女兒處成閨蜜是什麼體驗，片中兩人一起旅遊、做運動、化妝等，像姊妹多於母女，難怪翁虹也開心表示：「生女兒的快樂！」

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最美星二代｜17歲劉蒔遺傳媽媽翁虹美貌

翁虹貴為1989年亞姐冠軍，也是圈中著名美魔女，完全不像年過半百，而她的17歲女兒劉蒔也是美人胚子，令人讚嘆翁虹基因的強大。去年10月翁虹試過分享女兒一輯仙氣寫真照，當時已令網民看得目瞪口呆，讚她是仙女下凡，無論樣貌和氣質都非常優越，因此封她是「最美星二代」，並希望她可以加入娛樂圈。

最新影片推介:

最美星二代｜翁虹與女兒拍片分享日常似姊妹

翁虹也十分樂意拍片分享跟女兒的日常，日前她就分享跟女兒一同體驗新鮮事物的影片，片段一開始兩人旅遊坐船，互相幫對方拍照，翁虹留言表示：「當愛拍照的我，生了一個女兒，就擁有一個專屬的拍照搭子，走到哪拍到哪，尋找各種角度，從配合我拍照，到喜歡上記錄。」指女兒受自己影響而愛上拍照。

最美星二代｜翁虹：養育女兒同時也在治癒自己

接著又見到兩人一起做著日常鎖事，翁虹表示對她而言，生女兒就像生了一個小閨蜜，一起旅遊一起吃飯，一起運動一起變美，一起體驗各種新鮮事物，又謂：

陪伴本身就是一種相互滋養，養育女兒的同時也在治愈我自己。

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有女萬事足的她還標籤「生女兒的快樂」、「我們是這樣的母女」、「是女兒也是自己」、「閨蜜日常」，她們母女情深亦令網民大表羨慕，紛紛指翁虹很幸福，並留言：「真是姊妹了！太美啦！」更表示：「終於有星二代繼承並且超越女明星的美貌了！」

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