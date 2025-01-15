釣魚騙案｜去年首11個月釣魚騙案按年減逾36%　逾8000個本地詐騙電話號碼被封鎖

▲ 保安局局長鄧炳強回覆議員提問時透露，截止11月底電訊商已封鎖停止8000本詐騙電話號碼。（資料圖片）

市民不時收到釣魚騙案電話或短訊，保安局局長鄧炳強今（15日）回覆議員書面提問時透露，警方在去年首11個月共接獲2,580宗釣魚騙案，比前年同期減少1,488宗，跌幅為36.6%，涉及損失金額為4,960萬元，亦較前年同期的9,770萬元大減49.2%。

鄧炳強表示，警方在2023及2024年共進行5次大型執法行動，由於大部份詐騙集團位於境外，當中亦有聯同內地執法部門執法進行聯合拘捕行動。

行動中共搗破多個詐騙集團，牽涉逾900宗案件，於兩地共拘捕54人，其中49人在香港拘捕，包括犯罪團夥利用虛假身份證明文件登記預付電話卡，假冒客服等。被捕人涉嫌干犯串謀詐騙、使用虛假文書和洗黑錢等罪行，涉款逾6,886萬元。行動中亦檢獲數以十萬計涉嫌被騙徒利用作詐騙的電話卡及相關電腦設備。

鄧炳強提到，自「防騙視伏器」在2022年9月推出以來，截至去年11月，共錄得超過648萬次搜尋，預警約83萬次詐騙及網絡安全風險，市民也透過「防騙視伏器」內的公眾舉報平台，舉報逾31萬個可疑來電及逾3.2萬個可疑網站，形容成效顯著。

此外，截至去年11月底，電訊商按警方要求成功攔截約25,100個涉及詐騙案的網頁連結，及封鎖或停止逾8,000個涉嫌進行詐騙的本地電話號碼。

他提到，警方也跟銀行業界緊密合作，善用「防騙視伏器」數據，並於2023年11月推出第一階段的可疑賬號警示，初期覆蓋轉數快平台交易渠道；其後於2024年8月及12月分別推出第二及第三階段，覆蓋範圍擴展至網上銀行、櫃檯交易及自動櫃員機，包括存鈔機，提供更全面的保障，系統將在交易確認前發出警示，提醒市民有潛在詐騙風險。

警方將持續檢視及提升「防騙視伏器」功能，並計劃與網頁瀏覽器開發商或防毒軟體開發商探討合作的空間，積極強化防騙的措施。

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