濫用公屋｜黃碧如稱會界定商業用途　幫人補習不算嚴重濫用但有機會違反租約

房委會昨公布建議修例將嚴重濫用公屋行為刑事化。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如今（15日）表示，會界定清楚何為以公屋用作商業用途，舉例指若租戶在單位內幫人補習等，或製造小手工售賣，不算是嚴重濫用公屋，但仍有機會違反租約。

黃碧如指，現行條例只能向濫用公屋的租戶終止租約，之後就無進一步行動，但房委會絕對不能容忍嚴重濫用公屋的行為，認為有需要增強阻嚇力。而界定為嚴重濫用公屋的情況，包括謀取私利，即租戶本身已不需要有關單位，更利用有關單位去賺錢，行為上屬非常嚴重。而分租或把單位轉租出去，亦屬嚴重濫用行為。

但她同時亦顧慮到，如將嚴重濫用公屋包含範圍太廣，可能會令一些仍居於單位，但用作做一些小手工出售或補習等相對嚴重程度較低的行為，也變成刑事罪行，故她認為處理此類行為的最適合方法，是根據租約執行，若有違反條款就會發出遷出通知書收回單位。

▲ 她指，難以一概而論何謂濫用公屋的「商業行為」，過往曾見有用作健身室、貨倉及補習等，這類都屬商業行為。（資料圖片）

她指，難以一概而論何謂濫用公屋的「商業行為」，過往曾見有用作健身室、貨倉及補習等，這類都屬商業行為，但若租戶仍在單位居住，相信擺貨程度不會去到很誇張；至於在單位居住但又用作辦公室，在家工作，就難以定義是嚴重濫用行為。

黃又表示另外一種嚴重濫用行為，是將單位分租，例如Airbnb等作出短期租約，這種分租罪行要涉及金錢利益，需要針對性的刑事打擊。

她又說，沒有為收回多少單位制定目標，但相信修例有阻嚇力，至於修例後如發現相關個案，最終是罰款或判處監禁，則交由法庭處理。

至於是否應將房協的屋邨出租單位納入《房屋條例》規管，立法會房屋事務委員會委員、房委員會資助房屋小組委員會委員陳家珮認為，房署的出租單位比房協多，雖然房協未必會完全按條例規管租戶，但相信亦會參考房委會做法。

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