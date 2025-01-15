  • 21°C
香港時間：2025115日 (三) 18:46

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

凍齡飲食｜48歲梁詠琪超凍齡靚樣26年無老過　公開逆齡一日三餐

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

【梁詠琪／Gigi／凍齡／逆齡／逆天顏值】現年48歲的女歌手梁詠琪（Gigi）和西班牙籍丈夫組織幸福家庭，囡囡Sofia已經10歲，Gigi依然明艷照人，絲毫未見老態。Gigi曾在Instagram分享昔日照片，當年青澀純真的樣子與現在並無兩樣，逆天顏值簡直羨煞旁人。她亦公開自己逆齡的飲食餐單和生活習慣，尤其愛吃2種蔬菜，功效如同「防腐劑」，可能就是留住青春美貌的關鍵。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜骨質疏鬆易致骨折？醫生拆解產後骨質疏鬆　教2招預防方法

48歲歌后梁詠琪（Gigi）出道至今快將30年，她在Instagram曾分享昔日舊照，相中的她身處在英國倫敦的地下鐵車廂，模仿26年前青澀的「甫士」，靠在扶手玻璃若有所思的樣子，對比之下凍齡美貌令人驚豔。

點擊圖片放大
+3
+2

凍齡飲食｜飲食運動雙管齊下 保養年輕美貌

對於顏值從未隨年月褪色，Gigi曾分享凍齡的秘密，只靠飲食和生活習慣。飲食方面，她偏好清淡飲食，奉行素食多年，一日三餐以烚蔬菜為主，尤其特別愛吃番茄和花椰菜。她認為素食能讓身體更加輕盈，同時改善膚質。此外，她還會在家自製洋蔥水，對於經常要唱歌用聲的她，有助保養呼吸道，亦提升免疫力，減少轉季生病機會。

Gigi亦非常注重運動，幾乎每日都會去健身室進行肌肉鍛鍊與拉筋。她認為，拉筋能預防運動傷害，還有助於塑形與瘦身。

點擊圖片放大
+8
+7

凍齡飲食｜番茄抗紫外線 花椰菜防癌護膚

台灣營養師許睿涵接受《TVBS》訪問時，分析和點評Gigi的餐單和飲食方式：

番茄富含：

  • 抗氧化物：能夠抵擋紫外線傷害
  • 維他命C：與膠原蛋白合成有助維持肌膚彈性
  • 鉀：調節血壓，減少血液對心血管壁的衝擊負荷

花椰菜富含：

  • 維他命E：可增強皮膚滋潤度，降低光線、寒風對肌膚的傷害
  • 硫代蘿蔔硫素：能增加細胞內的防護活性，降低細胞癌化機率
  • 葉酸：維持DNA穩定性、防癌，有助維護紅血球健康與預防胎兒神經管缺陷

凍齡飲食｜長期吃水煮蔬菜恐致營養不良

Gigi提到自己喜歡水煮蔬菜的天然烹調方式，許睿涵提醒，汆燙雖是健康的烹飪方式，但經常食用會令身體攝取營養有缺乏。如某些水溶性維他命，如維他命C、葉酸等，以及礦物質鉀，容易在高溫或長時間煮沸過程中溶解在水中，導致蔬菜營養流失。加上經常食用無油無調味的燙熟蔬菜，有可能會導致身體缺乏油脂，影響營養吸收，如食物中的脂溶性維他命，如維他命A、E和K就較不易被腸胃消化吸收。

為避免營養流失，許睿涵建議可增加烹調方式的多樣性，如蒸煮、快炒、微波等，以減少營養素溶於水中的機會。食用時可淋上橄欖油、牛油果油、亞麻仁籽油等健康油脂，幫助脂溶性維他命吸收。若使用汆燙方式烹煮，最好保留煮菜水製作湯品或入菜，將煮食期間溶化在水中的營養素都一併吸收。

營養師推薦多種食材提升免疫力

Gigi亦經常會自製洋蔥水，養聲之餘亦可提高免疫力。許睿涵建議，除了飲用洋蔥水，直接食洋蔥更可攝取更完整的營養素，裡面的膳食纖維刺激腸道菌叢多樣性，並刺激腸道正常蠕動，對維持恆常排便習慣很有幫助。在轉季時，除了洋蔥，其他食材也可有效提升免疫力：

  • 富含維他命C：如檸檬、奇異果、草莓、橘子等，有助抵抗感染
  • 富含維他命E：杏仁、核桃等堅果，提升免疫系統功能
  • 發酵食品：優格、酸白菜、泡菜、味噌等
  • 蛋白質：魚、肉、蛋、豆類
  • 辛香調味料：生薑、薑黃、大蒜、黑胡椒等，保護呼吸道健康

2大健康飲食方式：地中海飲食（Mediterranean Diet）

近年興起不同的健康飲食法，當中最常見的是地中海飲食和得舒飲食法。地中海飲食起源於20世紀40至50年代的希臘、意大利南部、法國與西班牙等地中海沿海國家居民的傳統飲食習慣，主張多吃蔬菜、水果、豆類、堅果、深海魚類及橄欖油等食物，這種健康飲食法更廣受全球明星青睞，如荷里活女星Penelope Cruz及香港代表倪晨曦。

點擊圖片放大
+7
+6

2大健康飲食方式：得舒飲食法（DASH Diet）

營養專家根據2021年發布的美國心臟協會（American Heart Association）心臟健康循證飲食指南，對10種流行飲食進行了排名，榮登首位是得舒飲食法（DASH Diet）：

點擊圖片放大
+13
+12

相關文章：

凍齡女神丨57歲超級美魔女吳婉芳素顏狀態曝光 靠5招凍齡睡前堅持咁樣做

凍齡女星︱郭富城初戀女友58歲超凍齡皮膚緊致無皺紋 細女盡得真傳參加選美

凍齡秘密｜29歲童顏作家生理年齡僅16歲 每年平均老0.62歲揭秘6大凍齡之道【附抗衰老飲食攻略】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【哈佛研究】4種飲食模式助降低早死風險20%　拆解地中海飲食及得舒飲食法
12:51 2023/01/27
【哈佛研究】4種飲食模式助降低早死風險20%　拆解地中海飲食及得舒飲食法
減肥瘦身｜2021最佳飲食法排名出爐　No.1地中海飲食連IG女神倪晨曦都熱捧
14:10 2021/02/19
減肥瘦身｜2021最佳飲食法排名出爐　No.1地中海飲食連IG女神倪晨曦都熱捧

你可能感興趣

【哈佛研究】4種飲食模式助降低早死風險20%　拆解地中海飲食及得舒飲食法
12:51 2023/01/27
【哈佛研究】4種飲食模式助降低早死風險20%　拆解地中海飲食及得舒飲食法
減肥瘦身｜2021最佳飲食法排名出爐　No.1地中海飲食連IG女神倪晨曦都熱捧
14:10 2021/02/19
減肥瘦身｜2021最佳飲食法排名出爐　No.1地中海飲食連IG女神倪晨曦都熱捧
健康問題 健康養生 養生 健身 素食 凍齡

最高瀏覽

雙宋離婚｜宋慧喬首談與宋仲基離婚　5年來慘遭無數謾罵每天做1事療傷
雙宋離婚｜宋慧喬首談與宋仲基離婚　5年來慘遭無數謾罵每天做1事療傷
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
急症室最長等候時間（01月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月15日 時間12:05）
台灣流感丨台灣流感大爆發　1周就診近14萬人次創10年新高 　10多歲少年染流感不治
台灣流感丨台灣流感大爆發　1周就診近14萬人次創10年新高 　10多歲少年染流感不治
女星衰老︱61歲「周星馳愛將」秘嫁億萬富豪近況曝光　居民樓下低調食粥1舉動盡顯老態
女星衰老︱61歲「周星馳愛將」秘嫁億萬富豪近況曝光　居民樓下低調食粥1舉動盡顯老態