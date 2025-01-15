單親媽媽｜楊思琦做直播賣唱吸金突然爆喊　獨力照顧子女未為悔：是命運

▲ 單親媽媽楊思琦做直播期間突然爆喊。

【楊思琦/單親媽媽】前港姐冠軍楊思琦為單親媽咪，多年來獨力照顧一對子女，女兒楊卓穎（Krystal）跟兒子Kody已分別11歲和4歲。為養家楊思琦轉往內地工作，近年更轉型做音樂主播，不時於網上「賣唱」吸金。

單親媽媽｜楊思琦雙眼通紅楚楚可憐

日前凌晨3時多，楊思琦直播期間忽然爆Seed落淚，從照片所見，楊思琦雙眼通紅，樣子委屈又可憐，網民追問她爆喊原因，惟思琦未有回覆，她只是感激網民支持：「謝謝所有關心我的朋友！我下次再唱歌畀你聽⋯⋯不好意思。」

喊到眼紅紅的楊思琦繼續做直播：「差50個燈牌就行了，辛苦了，50合燈牌就休息了！」因而有網民估計楊思琦被公司逼，認真慘慘豬。

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單親媽媽｜楊思琦曾推出「付費聊天」服務

有指楊思琦每晚都開直播吸金，某次被網民發現唱到聲音沙啞，要不停飲水，每當唱完一首歌，思琦均叫人「亮燈牌」和「點讚」，為吸金認真落力。不過網民戥她心痛留言：「叫老公養你吧，看見你天天直播好辛苦！」、「這竟然是明星，還是我認識的，第一眼沒看出來」，以及「太辛苦了，我睡之前看見她直播，睡醒後還是在直播」。

另外，思琦曾於直播期間推出「付費聊天」服務，網民只需付費1,200港元，就可以跟思琦進行5分鐘交談，惟價格被網民嫌貴。

▲ 前港姐冠軍楊思琦為兩孩之母。（取自instagram）

單親媽媽｜楊思琦安排女兒讀英基

現年46歲的楊思琦於2011年跟拍拖多年的李泳豪分手，其後戀上內地跳水運動員吳帥，翌年未婚產女，2020年再度誕子，惟「老公」身份一直成謎。

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事實上慳家的楊思琦早年開始投資買磚頭，2018年時有報導指她在港擁5個物業，總市值約4500萬元，部分單位用作收租，另外，楊思琦更安排大女入讀英基國際學校，早年楊思琦接受內地節目《麗人麗語》訪問，重提做單親媽媽的心路歷程，情路坎坷的她直言是命運的安排：

外界點樣睇我唔緊要，呢個係命運，唔通唔要呢個BB咩，我覺得冇可能。同埋我冇一刻有呢個想法。

及至2020年楊思琦再誕下兒子，她稱跟當年生女兒的情況不同︰「因為我遇到我嘅愛人，有人同我分擔，我覺得好開心，可能係上天嘅安排，之前遇到啲唔如意，但之後又會畀我遇到幸福，所以先決定生第二個。」

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