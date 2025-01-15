財政預算案2025｜新民黨籲公務員凍薪至政府財政改善　倡推「IPO通」、「地產通」

▲ 新民黨提交財政預算案建議。（戴朗希攝）

【財政預算案2025 / 新民黨 / 公務員凍薪】新一份財政預算案下月公布，在嚴重財赤的情況下，新民黨建議政府削減經常開支5%、凍結公務員薪酬等以壓縮公共開支。同時建議探討開展「IPO通」和設立「地產通」以穩定樓市及刺激股市。

新民黨今日與財政司司長陳茂波會面，新民黨主席葉劉淑儀在會後表示，即使在2026/27年度的經常開支進一步壓縮至2%，對收窄財政赤字的作用仍然有限，因為她建議政府應考慮以削減5%經常開支為目標，騰出資源投放於經濟及民生必須範疇。

暫停為公務員空缺進行招聘

她又認為在目前財赤環境下，應暫時凍結公務員薪酬，直至特區政府財政狀況有所改善，同時暫停為空缺進行招聘。新民黨建議政府各部門暫停進行招聘最少6個月，靈活調配目前人手處理工作。

葉劉續指，為進一步加強互聯互通，建議特區政府向中央政府爭取，以先行先試形式在香港實行「IPO 通 」， 研究容許兩地投資者有限度相互買賣兩地首次公開招股 (IPO) 的股份。「IPO 通 」應設較低額度及加入一定限制，以管控相關風險，例如只開放集資10億港元或以上的首次公開招股，並設立內地認購比例限額，例如發行量的20%。

樓市方面，新民黨建議特區政府與中央政府商討，在設有一定額度及封閉管道下以「地產通 」形式，便利內地投資者及企業在香港購置物業，刺激本地樓市，同時開拓否港投資者投資內地樓市的渠道 , 滿足兩地人民的需求。

研究隧道收費及檢視差餉結構

開源方面，副主席黎棟國提議增加違反交通條例的罰款、研究隧道收費及檢視差餉結構。

對於如何促進經濟發展，新民黨建議政府資助的國際盛事引入「經濟效益」作為績效指標，確保公帑用得其所，亦希望各項文化藝術為香港帶來可量化的經濟效益。

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記者：戴朗希