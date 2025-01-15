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消委會請人｜現任總幹事有新去向？　黃鳳嫺：「你又覺得我會離任？」

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 19 分鐘前

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消委會總幹事黃鳳嫺。（資料圖片）

消委會去年12月在官網刊登招聘總幹事的廣告，惹外界猜測現任總幹事黃鳳嫺將離任。黃鳳嫺今日（15日）主持《選擇》月刊記者會時指，由於有潛在利益衝突，不方便評論，強調要尊重遴選程序，尋求合適人選，但笑言 「你又覺得我會離任？」亦感謝大家留意其動向。

翻查資料，黃鳳嫺曾於商業機構工作，之後轉到旅發局擔任會議展覽及郵輪業務總經理，2012年11月16日再轉職消委會，接替當時的總幹事劉燕卿，至今在消委會任職逾12年。她先後處理過多宗備受全港關注的消費爭議，包括美斯缺陣、農夫山泉評分、舒適堡結業等。

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消委會的招聘廣告顯示，合約為期兩年半，薪酬達公務員首長級薪級表第4級，較現任總幹事的薪酬高1級，月薪介乎25.6萬元至27.2萬元。要求包括有大學或更高的資歷，並在消費者相關或非牟利組織相關領域，擁有最少15年的高層管理經驗。

另要求熟悉政府工作及能駕馭複雜的政治、社會和經濟環境；對消費者權益、市場動態和監管框架有深入了解；有優秀的溝通能力；具管理風險和處理不同危機的能力等。

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記者：梁薾心

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