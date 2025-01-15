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海上漂流｜21歲女遊日遭海浪捲走漂流36小時80公里　全靠身上呢樣嘢奇蹟生還

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 35 分鐘前

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21歲女遊日遭海浪捲走，漂流36小時80公里，全靠身上呢樣嘢奇蹟生還。

【日本／海上漂流／救生】四川成都一名21歲女子芝士（化名）於2024年7月8日，在日本伊豆半島一處海濱浴場遊玩時被海水捲走。她僅靠租來的救生圈在海上漂流約80公里，36個小時後終於獲救。

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海上漂流｜遊日遭海浪捲走

據《紅星新聞》報道，在内陸長大的芝士為實現看海的夢想，與好友結伴前往日本靜岡縣白濱大濱海水浴場看海。事發當天傍晚6點，芝士和朋友身穿黑色泳衣，租了救生圈後便走向淺水灘，兩人依靠救生圈浮在水面，把腳伸到各自的沖浪板上，躺著漂了一段距離。

這一舉動讓她們失去了對水深的認知，當兩人決定回去時，卻發現腳底已經踩不到沙灘了。芝士依靠遊泳圈努力往岸邊游，剛開始，她能感覺到自己離岸邊越來越近，但中途，本來在身後的朋友逐漸超過了她，並喊她快些，她還向朋友回應：「我馬上來了。」

惟20分鐘後，她發現朋友已經回到岸邊，這時才意識到自己遇到離岸流，越游越遠，「一切發生得太快了」。隨後朋友報警，晚上約7點半時警方趕到現場，並在岸邊架起了一盞很大很亮的搜尋燈。

光直接打到了我身上。哪怕這時已經在海里泡了一個小時，海水也很冷，我一下就覺得有希望了，再忍一會兒就能被找到了。

芝士當下趕忙用力揮手，但可能因為她穿著黑色的泳衣，被夜晚的大海淹沒了一切，因此她的揮手沒有得到回應。晚上8點半，救援船來到，並以左、中、右三個方位展開搜索，而芝士正好在第一艘船的左邊，

這次我又有希望了：大燈照著，又有船，我肯定能被找到。我把自己的方向調整到正對著海灘，最近的一次，我感覺我和船之間只隔了20多米。我盡可能用最大的聲量喊「help」，但救援船上沒有額外的燈，我也看不清甲板上的情況，只看到船帶著霓虹燈打出綠色的「rescue」字樣靠近我，又開過我。左邊搜索無果後，救援船便離開了我附近，去了中間。

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救援船於當晚11點停止搜尋，午夜時，岸邊亮著的大燈也熄滅了，「我整個人突然泄了一下力，手腳也停了游動。我努力了一晚上，想要被發現，想要靜止不動、留在原地，但時間一長，我根本沒有辦法保持。」海浪不停拍打著芝士，鹹澀的海水也不停地灌進她的口鼻，很快令她的舌頭失去知覺。

從下海開始，芝士一直都保持著身體在中間、救生圈在腋下的姿勢，而夜晚海上的溫度亦愈來愈低，「不知道為什麽，我那時突然很想試一下窒息的感覺，就把整個頭都埋進了水里。但很快我就受不了，我意識到，從窒息到真正死掉需要很久，我又逃回到了水面上。」

海上漂流｜獨自在海上漂流三日兩夜

芝士獨自在海上熬過了一夜後，她發現自己再也看不到岸邊，只能望見高處的幾座山。她還被一只藍色水母蜇傷了手，發紅的傷口一陣陣刺痛，手背上還留下了許多黏液。她找不到食物，海水也不能飲用，全身的皮膚也因為泡水而發白、發皺。

此時，她突然聞到了汽油味，緊接著在海面看到了三艘船，她又開始奮力呼救，用盡全身的力氣劃水，最近時離其中一艘船只有20多米。但後來發現船沒有反應，三艘船又駛離了芝士。

你上不了船，也近不了船身，但是它已經變成了我新的一個寄托。能看到船，證明我在作業區或航道上，我肯定還能遇到其他機會。

在海上的第二晚，海浪亦愈來愈大，可能後半夜時芝士已經耗盡力氣，她還夢見朋友來救自己，「真的在夢裡有了那種踩在實地上的感覺」，但因為救生圈還留在原地，她又再次游回海中。當發現自己游不回岸邊時，她突然驚醒，發現自己整個人快要沉下去，於是趕緊將自己撐起來。

害怕的不是死亡本身，而是不接受這樣的一種死法，不能接受自己的人生在這個時候按下終止鍵，還有很多沒有體驗到的東西。

海上漂流｜漂流36小時後獲救

到了第三天，芝士已經在海上漂流逾30小時，「我意識到自己撐不了多久了，唯一的希望就在這個白天，我如果這個不能不能獲救的話，那可能就沒了」。大約9時許，千葉縣海域一艘貨船的船員發現了芝士，隨後陸續來了三艘船，她看到一艘黃色船的甲板上還有個模糊的人影，似乎正向她招手。

這是我這麽長時間以來第一次看到人。我一下子特別激動，我第一次確定有船要為我停下，有人看到我還活著，一定不會不管我。我大喊「help」，但船上的人只是看向我，並沒有什麽大動作。

隨後又有船隻駛來，示意她「往外游」，她拼盡全力想配合船員，但根本無法做到。最終，船員拋下了繩子和救生圈，下水將她救了上來。得知芝士一個人在海上漂流求生了三天，船員們都很驚訝，更感嘆：「不愧是中國人」。

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隨後芝士被送進醫院治療。經檢查，除了脫水、曬傷和腋下的擦傷，她並沒有大礙。芝士指，21歲的自己1米58，體重120斤（約132磅），但發現經過這次竟然也沒消耗到體重。不過，除了感嘆救生圈的質量之好，她也感謝自己的脂肪，

正是因為脂肪夠多，所以才可以去消耗。

海上漂流｜女事主：我仍向往大海

由於芝士租來的救生圈沒有按時歸還，店主通過警察聯繫到她，她才知道自己從靜岡一路漂到了千葉，直線距離為80公里，「這段路程光開車都要半天」。

她也不否認自己在這場意外中的無知和疏忽。去海邊前，她沒有做足功課，不知道當時海邊浴場還沒有正式運營，因此沒有配備救生員和觀測員，在海灘入口也沒有看到類似警告不能進入的標識牌，而作為「旱鴨子」的她貿然下水，也是極大的失誤。

如今，芝士已經回到了四川家中。她表示，自己仍向往大海，目前還報考了大連的學校，並打算正式學游泳，了解更多海洋知識，「我會找回對世界的好奇心，我們終將自信而堅毅」。

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