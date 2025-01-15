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MUJI減價｜無印良品MUJI新年服飾減價低至7折　$28起入手男女童裝/送蛇年限定揮春

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

無印良品MUJI新年服飾減價低至7折，$28起入手男女童裝。

【MUJI減價/無印良品減價】農曆新年將至，無印良品（MUJI）推出優惠，男女童裝服飾低至7折，最平$28起入手，由即日起至26日期間，於MUJI門市及網店消費滿$100或以上，即可免費獲贈揮春一套，即睇詳情！

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MUJI減價｜男女裝低至7折

MUJI推出新年優惠，男女裝、飾品低至7折，其中女裝羽絨背心外套$188（原價$228）、男裝棉質法蘭絨企領長袖恤衫$128（原價$188）、冬天必備的羊毛圍巾更減足$100，只售$88（原價$188）。

點擊下圖看精選減價男女裝服飾：

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MUJI減價｜頸巾鞋履低至7折

點擊下圖看精選減價飾品：

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MUJI減價｜童裝嬰幼兒服飾低至8折

另外，童裝及嬰幼兒服飾低至8折，小童搖粒絨外套$150.4（原價$188）、幼兒棉混磨毛雙羅紋小高領長袖T裇$70.4（原價$88）。

點擊下圖看部分精選減價童裝及嬰幼兒服飾：

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MUJI減價｜送蛇年限定揮春

MUJI推出新年限定禮品換領優惠，於指定期間內於全線港澳店舖、Café&Meal MUJI及香港官方網上商店消費淨值滿$100或以上，即可獲蛇年限定揮春一包（共三款）。數量有限，送完即止。

點擊圖片放大

換領日期：
無印良品全線港澳店舖及Café&Meal MUJI：即日起至1月31日
無印良品香港官方網上商店：即日起至1月26日

MUJI新年服飾減價詳情：MUJI官網

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