平機票騙局｜誤信「永安」假專頁買平機票　港女痛失$5200：冇咗半份糧【附3招辨認真假】

▲ 港女誤信「永安」假專頁買平機票痛失$5200。

【平機票騙局】一家人去旅行都好大開支，所以不少人都愛搶平機票，但一不小心可能墮入騙局！近日有港女在社交平台上分享，日前在instagram看到一間旅遊公司專頁有突發機票優惠，隨即聯絡客服以$5200購買機票，怎料遲遲未收到電子機票，才發覺自己被騙。

平機票騙局｜誤信「永安」假專頁買突發優惠機票

該名港女在Threads上分享她被假旅遊公司詐騙的經歷，她表示早前在instagram看到「永安旅遊Ｗing On Travel」的突發機票優惠帖文，帖文指國泰航空有突發買一送一優惠，「一套商務客位來回機票每位低至$900」，票價連每人2件32kg行李，而且可儲Asia Miles里數。

樓主隨後透過WhatsApp聯絡客服，對方指由於是特價機票，不接受信用卡支付，只接受Payme、Alipay及銀行轉帳，最後樓主經Payme用轉數快付款$5200，惟樓主遲遲未收到電子機票，便再聯絡客服，客服訛稱因為活動期間收到的訂單較多，出票程序可能會延遲，要耐心等待。

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樓主心生疑惑，在真正的永安旅遊網站上，看到一篇辨認假冒專業的文章，隨即質問客服，惟對方已讀不回並封鎖樓主。從樓主上載的圖片可見，騙徒的銀行戶口是「Wing On Travel Limited（渣打銀行香港）」，而公司地址和電郵又與官方相同，唯一不同的是騙徒的WhatsApp帳戶沒有「藍剔」認證，確實讓人難辨真假。

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平機票騙局｜網民安慰：都唔怪得你，佢整到好真

帖文引來網民熱議，有不少人也曾遇騙徒，又指除了「永安旅遊」外，也有騙徒利用「東瀛遊」出詐騙優惠，又有網民安慰樓主，「想講都唔怪得你，佢整到好真，連公司名都咁似」、「呢個騙徒有幾勁喎，開到個公司名叫 wing on travel limited 」、「商務位真係無可能減到呢個價，真係唔好再俾人呃」、「故事教訓你唔好貪平 。同埋去旅行社實體店問」。

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平機票騙局｜留意3點辨別旅行社真假

去年永安旅遊指，在2024年首10個月至少收到過百單相關查詢，並發現有12個假冒銀行戶口及13個假冒ＷhatsApp號碼，而「東瀛遊」在2周內錄得近1千宗顧客的查詢。永安早前曾在Facebook表明永安旅遊絕對不會要求客人過數到指定戶口，而WhatsApp及Facebook均有官方「藍剔認證」，大家買機票前要留意清楚，以防受騙！

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