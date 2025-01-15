訪港旅客｜議員倡向聯合國申請「世界美食之都」稱號　羅淑佩：參考入選城市經驗再研究

▲ 羅淑佩指，當局透過多元化的宣傳方式及渠道，致力向全球推廣香港「美食之都」的地位。（資料圖片）

香港素有「美食天堂」稱號，對於有立法會議員問到港府有否計劃向聯合國申請授予香港「世界美食之都」稱號時，文化體育及旅遊局局長羅淑佩回應表示，政府會參考入選城市的經驗，研究有關工作。

民建聯立法會議員陳勇提出書面質詢，詢問政府會否向聯合國教育、科學及文化組織申請授予香港「世界美食之都」的稱號。羅淑佩今回覆表示，留意到現時共有50多個城市獲得該稱號，當中6個為中國城市，包括成都、順德、澳門、揚州、淮安和潮州，政府會參考入選城市的經驗，研究有關工作。

她提到，當局透過多元化的宣傳方式及渠道，致力向全球推廣香港「美食之都」的地位，旅發局會透過社交媒體及網頁展示香港美食的多樣性和吸引力，亦會與不同國際電視頻道和串流平台合作，製作介紹香港美食的節目。她又說，旅發局支持及推廣多項美食及會展活動，展示香港充滿活力和多樣化的飲食景觀，相信有助於提升香港作為全球美食目的地的聲譽。

訪港旅客數字方面，羅淑佩指去年訪港旅客數字穩步增長，至接近4500萬人次，符合預期，並提到「一簽多行」個人遊簽注恢復後，去年12月內地訪港旅客超過310萬人次，平均每日逾10萬人次，較11月日均人次高17%。

至於2025年預計訪港旅客數字，她說當局正分析及評估不同因素，包括航空運力、匯率、環球經濟及旅客出行模式等，將適時公布。她指中央在過去一年不斷推出多項惠港措施，包括優化個人遊計劃，政府會用好各項惠港措施，積極推動香港旅遊業全方位發展，並會繼續與內地相關部委保持溝通，讓更多內地旅客可以更靈活及便捷地到訪香港。

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