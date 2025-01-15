宗教旅遊｜麥美娟：正研開放宗教場地觀光　會聯繫不同宗教團體探討安排

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟表示，會聯繫不同的宗教團體，配合推廣旅遊。（資料圖片）

上月公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》提到，會著眼於宗教旅遊的多元化發展。民政及青年事務局局長麥美娟今（15日）表示，會透過實用的宗教旅遊路線導覽資訊，向市民、內地和海外遊客推廣本港多元的宗教文化，同時會聯繫不同的宗教團體，配合推廣旅遊。

麥美娟指，政府一直運用本地多元的旅遊資源，以香港宗教活動的旅遊元素而言，包括向旅客介紹香港特色的傳統習俗及相關景點，同時邀請媒體及業界走訪與宗教相關的景點，包括大嶼山寶蓮寺、南涌天后宮、沙田車公廟、大埔林村天后廟等，製作不同節目及特色宣傳，吸引旅客來港。

旅遊界議員姚柏良指，對於澳門天主教玫瑰堂進行中樂表演印象非常深刻，詢問本港宗教場所會否「玩crossover」。麥美娟回應指，政府和宗教團體有緊密的溝通和合作，其他城市可能會在天主教堂有個音樂表演，事實上黃大仙廟也有「busking」（街頭表演），當局會和不同的宗教團體安排舉辦一些富特色的活動，她亦提到旅發局有不同推廣活動，例如上環的文武廟或油麻地的天后宮都有現代化的參拜儀式，相信可吸引旅客。

麥美娟透露，正與宗教團體商討在不影響宗教活動下，有限度地將宗教場地開放為觀光景點，以豐富旅遊產品。民青局會協助聯繫相關宗教團體，探討可行安排。

文化體育及旅遊局副局長劉震就指，旅發局也有和海外的一些媒體合作，安排外地的一些名人和影星來香港，介紹到車公廟和紅磡觀音廟等等，拍攝不一樣的節目。

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