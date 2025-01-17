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消失的她原型丨5年前遭丈夫推落懸崖　痛失胎兒大難不死王暖暖爆：曾險被賣到緬甸

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【孕婦泰國墜崖案／王暖暖／消失的她／緬甸】電影《消失的她》取材自2019年孕婦泰國墜崖案，戲中原型人物王暖暖身懷六甲，被狠心的丈夫誘騙至泰國懸崖邊，再被推落崖後大難不死。劫後重生的王暖暖不但成功轉型做網紅，去年更成為人母。近日，王暖暖做直播時便透露，原來當年發生墜崖案前，她的前夫曾意圖將她拐賣到緬甸。

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自王星案後，令不少人對泰國緬甸等地感到害怕，曾經居泰近10年的王暖暖近日便在抖音拍片分享，原來她的俞姓前夫於墜崖案發生前，亦曾計劃將當年已懷有身孕的她賣到緬甸。

王暖暖指，於2019年6月4日，俞姓前夫謊稱家鄉江陰有朋友在鄰近緬甸邊境的美索做生意，以她「孕期多走動，好生產」為由，將她誘騙至該地：

那個地方很偏僻，地面全是爛泥，再趟過一條小河就過邊境線了，我覺得很奇怪，就一直追問俞曉東你朋友在這裏到底是做什麼生意？見我窮追不捨地發問，他沒辦法只能帶我暫時離開。

王暖暖指，後來才如夢初醒，發現俞姓前夫當天的計劃，是將她和肚裏的孩子一起賣至緬北。她指至今亦難以想像，如果前夫計劃成功，她如今又會是何光景？亦因此她感慨表示：

在絕對利益面前，人性是經不起考驗。

王暖暖又提醒大眾，不要輕易相信東南亞高薪工作，需提防身邊的熟人，去泰國旅行時儘量集中於旅遊景點，而非偏僻地方。

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2019年孕婦泰國墜崖案年

綜合內地傳媒報道，2019年6月9日懷孕多月的的王暖暖，與當時丈夫俞某冬在泰國烏汶帕登國家公園遊玩時，其丈夫為侵吞她的巨額財產而將她推下懸崖。事後她雖成功獲救，但由於身體多處嚴重骨折，胎兒最終亦不保，醫生當時更認為，她可能終生癱瘓及無法生育。而其狠心的丈夫遭泰國警方逮捕後，因蓄意殺人騙保，已被當地法院判處有期徒刑33年4個月。2023年9月6日，王暖暖正式提起離婚訴訟，不過她早前於直播透露，因丈夫要求巨額精神和青春損失費，至今無法達成共識，致未能離婚。

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2024年終為人母

2024年6月1日，她在抖音上載出祈福影片，宣布自己再次懷孕。不過至於嬰兒父親的身份，她則始終沒有公布。王暖暖於9月17日更在社交平台發文報喜指，這年中秋「再次擁抱了奇蹟」，不但已順利誕子，而且「母子平安」。

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