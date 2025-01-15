西九文化區｜議員促重設免費穿梭巴士服務　陳美寶：將跟西九管理局商討

▲ 運輸及物流局局長陳美寶。（陳靜儀攝）

西九文化區的交通安排一直備受關注，運輸及物流局局長陳美寶指，現時有25條行經西隧的巴士路線，遊人可以下車後步行至文化區。她又指會跟西九管理局商討能否重啟西九免費穿梭巴士服務，以照顧乘客為依歸。

陳美寶今日在立法會回應有關西九文化區的交通安排的口頭質詢時指，政府和西九文化區管理局一直重視加強西九的通達性，運輪署會持續與管理局保持交通順暢，因應人流，適當加密交通班次和延長服務時間。

她續指，目前亦有專線小巴和九巴路線，認為相關路線足以應付乘客需求，而且主要為旅客提供服務的水上的士亦會在假日提供服務。同時西九會透過新的場地和發展項目去增加新的停車位，其中明年落成的西九演藝中心，料可以額外提供約230個停車位。

選委界議員陳紹雄指西九管理局曾經有免費的穿梭巴士服務，他問到為了方便市民的出入，局方會否考慮重啟相關服務。

陳美寶回應稱，局方過去與專營巴士公司合作，增設3條途徑香港多個景點的旅遊路線，希望未來可在路線中新增港鐵站點到西九文化區，亦會加強循環線公共交通安排。她強調，會以開放的態度，通過文體旅局及西九管理局，密切去關注人流的增長。

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