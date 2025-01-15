消委會智能電視2025︱9款55吋4K智能電視售價差6倍　僅一款網絡安全佳　一款OLED電視獲4星半

【消委會／智能電視／三星／樂聲／LG／Sony】消費者委員會（消委會）今日（15日）發表新一期《選擇》月刊，首次測試市面9款55吋超高清4K智能電視，品牌包括LG、Samsung（三星）、Sony、樂聲牌Panasonic、創維Skyworth，根據音質畫質、網絡安全、介面等多方面進行評測，當中1款OLED智能電視整體獲4.5星，2款品牌僅獲3至3.5星，而9款電視機售價更相差達6倍有餘，另外僅1款網絡安全佳達4分，呼籲消費者要多加注意。

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消費者委員會（消委會）近日聯同機電工程署（機電署）測試9款55吋4K智能電視機，當中包括3款OLED、4款QD/Mini LED及2款LED，智能電視測試涵蓋畫質、音質及操作便捷性等多方面評估，多個品牌及評分如下：

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消委會智能電視推介2025︱6款總評分達4至4.5分 9款智能電視價格差距達6倍

消委會最次測試的9款55吋4K智能電視，售價介乎3,890元至21,980元，相差達6倍有餘，當中以OLED型號電視最貴，價格由$21,980至$15,980；其次為QD/Mini LED型號電視，價格由$10,980至$7,380；價格最低的是則是LED型號電視，價格僅$5,090至$3,890。

3款電視型號中，OLED款最高分為產品為 「三星Samsung（QA55S90DAJXZK）」，總評分達4.5分，同時亦屬本次評測中最高分，另外「LG （OLED55B4PCA）」及「Sony（K-55XR80）」亦獲4星評分；而QD/Mini LED型號中，「樂聲牌Panasonic（TH-55MX950H）」、「三星Samsung（QA55QN85DBJXZK）」及「LG （55QNED86TCA）」同獲4星總評分；LED型號中，「海信Hisense（55A6N）」以3.5分評分作為同組樣本中最高分。

消委會智能電視推介2025︱OLED畫質獲高評分 消委會籲：不應只追求高規格

消委會就「可觀看角度」、「防反光能力」、「光暗均勻度」及「對比度及光亮度」4個範疇，評測9款智能電視畫面質素，其中OLED組別幾款電視於相關範疇中均獲4點至5點評分，其中「Sony（K-55XR80）」及「三星Samsung（QA55S90DAJXZK）」整體畫質表現更獲4.5點的高評分。

消委會呼籲大眾，多部電視於測試中播放數碼廣播時畫質的差距並不大，因此價格較低的LED或中價位QD／Mini LED樣本組別亦可滿足一般用戶要求，因此OLED電視機對追求高畫質的用戶更為適合；此外，市面有些售價較高的8K電視機型號，惟目前大部分主流串流平台及網上影片尚未達8K解像度，因此難以發揮相關顯示功能，因此不應只追求高規格的型號，除非對畫質要求較高，否則價格較低樣本組別亦足已滿足一般要求。

消委會智能電視推介2025︱畫面質素4至4.5評分一覽：

智能電視畫面質素評分一覽︱1. 三星Samsung（QA55S90DAJXZK）：4.5分

智能電視畫面質素評分一覽︱2. Sony（K-55XR80）：4.5分

智能電視畫面質素評分一覽︱3.LG （OLED55B4PCA）：4分

智能電視畫面質素評分一覽︱4. 樂聲牌Panasonic（TH-55MX950H）：4分

智能電視畫面質素評分一覽︱5. 三星Samsung（QA55QN85DBJXZK）：4分

智能電視畫面質素評分一覽︱2.6. LG （55QNED86TCA）：4分

消委會智能電視推介2025︱8款電視機網絡安全僅2.5至3.5分 僅1款達4分

消委會指出，是次測試檢視了多個樣本數據收集及保密表現，全部樣本數據傳遞均經過加密，但個別樣本缺乏明確退出選項、條款難以理解、未能展示選項對用戶的影響，首次使用時亦未提供私隱設定的選項等問題，故評分僅達2.5至3.5分 ，只有「樂聲牌Panasonic（TH-55MX950H）」 1款評分達4分。消委會提醒消費者，智能電視如同智能電話或電腦，使用時應要時刻留意網絡安全。

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消委會智能電視推介2025︱4款智能電視音質清晰獲4.5高評分

是次測試中有4款智能電視音質清晰，其中「三星Samsung （QA55S90DAJXZK）」低音渾厚，在播放古典音樂、流行音樂及戲劇時表現均佳，獲4.5分高評分，另外「LG（OLED55B4PCA） 」、「樂聲牌Panasonic（TH-55MX950H）」、「三星Samsung（QA55QN85DBJXZK）」則獲4分；惟「創維Skyworth（55SUE8500）」音質較為薄弱，稍缺低音，僅獲 2.5 點評分，成為音響質素最低評分。

消委會智能電視推介2025︱選購及使用電視8大貼士

消委會分享選購及使用電視8大貼士，建議大家選購時應考慮個人要求及預算：

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消委會智能電視推介2025︱1.按需求選購合適產品

測試中大部分OLED屏幕整體畫質較佳，可同時顯示更深的黑色和更高的亮度，適合追求高畫質的用戶，惟價格相對較高昂；音質及智能功能方面則於各組別都有表現不錯的產品，而QD／Mini LED型號方面，消費者可按自己的要求及預算選擇。

消委會智能電視推介2025︱2.選擇支持外接音響系統型號

選擇支持外接音響系統的型號，可方便接駁兼容的音響器材提升觀影體驗。

消委會智能電視推介2025︱3.購買符合本港規格產品

切記不要在網店購買不符合本港規格的電視。

消委會智能電視推介2025︱4.購買時留意售後服務

應留意製造商或代理商能否提供優質的售後服務，以免電視機故障時，出現不可修理或沒有部件可更換的情況。

消委會智能電視推介2025︱5.注意擺放位置

注意電視機必須擺放安穩，勿讓小孩攀爬；如要掛牆安裝，應聘請有經驗的技師，確保安裝穩固。

消委會智能電視推介2025︱6.注意擺放位置

電視機不可放在過於潮濕、多麈、高溫或陽光直接照射的環境，不可阻擋機背散熱孔，以免妨礙散熱。

消委會智能電視推介2025︱7.發現異常應及早維修

若有異常聲響、氣味或畫面，應立即停用及聘請有經驗的技師維修。

消委會智能電視推介2025︱8.定期進行清潔及保養

遵照說明書的指示定期清理。清潔屏幕前，須先拔除電源，使用質地柔軟的抹布，並要確保抹布乾淨及沒有沾上細微沙塵，以免刮花屏幕，也不要過度用力抹擦，亦不應使用化學清潔劑。

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