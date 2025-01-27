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網絡騙術｜如何識別交易平台「假」買家？　港女1句話辨別騙徒掀網民討論

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

如何識別交易平台「假」買家？港女1句話辨別騙徒掀網民討論。

不時能於網絡見到受害者控訴在交易平台買賣物品被騙錢財，為保護自身財產安全，於網絡交易時應具備一定的甄別騙徒能力。

近日，港女在Threads發文，分享早前在交易平台售賣物品時遇到的「假」買家，她以對方一句話分辨出該人可能是騙徒，而沒過多久，該用戶帳號遭平台停用。此事引起網民熱議，紛紛討論分辨騙徒之經驗。

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網絡騙術｜買家反复詢問電話號碼

據樓主表示，她於交易平台售賣物品，1日之內便會遇到3至4名騙徒偽冒買家，向其索要個人信息，遂發文分享經驗以「擊退利用交易平台詐騙的騙徒！」。

點擊圖片放大
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樓主指，如若對方開始對話時，不詢問產品詳情相關信息而立刻接受出價，談及交收方式又不斷索要電話號碼之買家，多數時候是騙徒，「如果對方不停要電話號碼，而唔focus在售賣品上，大多是詐騙」。

同時又指，收款時不一定需要電話號碼，「其實轉數快同Payme都可以用QR Code圖收款」。

網絡騙術｜騙徒賬戶遭平台停用

據樓主上傳的與騙徒之對話記錄可見，對方在出價後並未詢問任何有關產品的信息，而是執意詢問聯繫方式，樓主表明自己的擔憂並停止與對方交易，惟對方只是一味附和並未反駁。

隨後，樓主補充圖片指該名「買家」用戶遭平台封禁，進一步證實其可能是騙徒之嫌疑。

網絡騙術｜網民分享辨別經驗

該帖引起網民討論，不少人留言分享辨認經驗，「見到username都知道出事」、「用快速識別碼好過喇，你用電話號碼轉QR Code本質上都係電話號碼嚟」、「一律免交，如果女仔怕面交，大部分都會找朋友、男朋友或老豆代交收」、「我淨係會覆舊用戶及好評嘅人，空白賬號、負評嘅人我都一律無視」、「直接表明唔俾電話號碼及電郵」。

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