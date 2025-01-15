護心防癌｜日本專家推薦多食冬菇助血管「回春」30年　多做1步驟患癌風險降25%【附3個冬菇食譜】

【冬菇／防癌／血管回春／通血管】以冬菇入饌的菜式包羅萬有，上至高級餐廳，下至家常便飯。日本有專門研究菇類的專家指出，冬菇富含2種營養素，能夠促進血管健康之餘，更能夠達到防癌功效，下文囊括3個冬菇食譜供大家參考。

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日本醫學節目《いまからサイエンス》日前探討冬菇養生的主題。東京農業大學江口文陽博士研究冬菇超過40年，從他多年的學術研究中，發現冬菇對於令血管「回春」和防癌有顯著功效。他指出，目前在他的認知範圍內，世上有4,000至5,000種冬菇，而當中發現冬菇對於幫助血管回春和防癌有顯著功效。

護心防癌｜冬菇富含2大營養素 通血管+防癌

江口文陽博士解釋，冬菇富含高濃度香菇嘌呤和維他命D。香菇嘌呤有助改善血液循環，降低膽固醇，預防動脈硬化、抑制高血壓，有效促進身體將血液中的壞膽固醇排出體外。由於日本靜岡縣是冬菇之鄉，當地盛產肉質肥厚及有彈性的冬菇。據稱，當地農民因常吃冬菇的關係，血管年齡普遍比真實年紀輕18至29歲不等。

護心防癌｜乾冬菇含更多維他命D 降患癌風險25%

另外，冬菇亦含豐富維他命D，能夠預防癌症、強化骨骼和提升免疫力。據過往研究報告指出，血液中維他命D濃度較高的人，患癌機會低25％左右。 將冬菇放在太陽下曬乾約6小時，就能提升冬菇中的維他命D約1倍左右， 或直接購買乾冬菇省卻加工程序。食用乾冬菇前，建議先用凍水浸泡過夜，增加口感之餘，烹煮時加入油烹煮，讓冬菇裡面的脂溶性維他命D更能被身體吸收，稍加簡單調味就已經足夠。

選擇冬菇時亦有學問，江口文陽博士教留意菌褶，鮮菇的菌褶是白色的，條條堅挺。採摘了一星期的冬菇，菇傘下的菌褶會開始變黑和軟化。

護心防癌｜推薦3個冬菇食譜

1. 煎冬菇

鮮菇烹調可以用平底鍋煎香，先將菇柄剪掉，煎的時候菇傘向下（即深色一邊向下），避免香菇嘌呤流失，因為當冬菇被加熱，菌褶會滲水，水分中藏有香菇嘌呤與鮮味成分，將菇傘向下便可盛載水分，不會流到鍋底。加蓋用小火煎5分鐘，聞到菇香及看見菇汁時，打開蓋加少許醬油完成。

2. 豬肉釀冬菇

小火是蒸冬菇的祕訣。大約用70至80度蒸5分鐘，目的為減少香菇嘌呤因熱力而變質，令身體更易吸引該營養素，改善血液循環。首先將菇柄剪掉，絞肉、碎洋蔥、碎菇柄、薑蓉拌勻。將餡料釀入冬菇內，撒些少芝麻，再慢火蒸5分鐘。

3. 冬菇炊飯

將泡過的乾冬菇先切片備用，將米、醬油、清酒、鹽放入鍋，加入冬菇、紅蘿蔔、豆皮絲、鮪魚罐頭、香菇水一起煮飯，最後加少許小魚乾即可。

抗癌蔬菜｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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降膽固醇｜10招助都市人降膽固醇、通血管

台灣營養專家洪泰雄在其Facebook專頁發文，指出冠心病患者皆有高膽固醇問題，尤其是低密度脂蛋白（俗稱壞膽固醇）。壞膽固醇會增加患上動脈粥樣硬化和心血管疾病的風險，故此洪泰雄建議10個飲食貼士，有助降低膽固醇：

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通血管｜3大通血管食物

台灣營養師馬鳳吟於個人Facebook專頁上發文，推薦以下3種食物，能有效保護血管、減少血管阻力。

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